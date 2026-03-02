В ночь на 2 марта российские войска атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области. Под ударом оказались Кривой Рог и населенные пункты Запорожского района.

Тем временем в РФ заявили о последствиях атаки на Новороссийск, а на международной арене Великобритания объявила о привлечении украинских экспертов к противодействию иранским дронам.

Страны евротройки пригрозили Тегерану пропорциональными военными мерами, заместитель главы ОП Павел Палиса заявил об амбициозных планах Кремля в отношении Юга Украины, а президент США Дональд Трамп озвучил возможные сроки операции против Ирана.

О главных событиях ночи и утра 2 марта — читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Кривом Роге

Взрывы в Кривом Роге прогремели утром 2 марта.

По информации главы Днепропетровской ОВА, в результате удара повреждено одно из предприятий города.

На территории объекта возникло несколько очагов возгорания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, под атакой оказалось Апостолово Криворожского района — там повреждено транспортное предприятие.

Удар по Запорожскому району

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Комышувахе Запорожского района.

В результате атаки разрушен жилой дом. Взрывной волной и обломками повреждены прилегающие здания.

Ранения получили две девочки в возрасте 9 и 15 лет.

Им оказана необходимая медицинская помощь.

Атака на Новороссийск

В ночь на 2 марта в Новороссийске прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о значительном количестве детонаций в разных районах города.

По информации российских властей, повреждены два многоквартирных и пять частных домов, один человек пострадал.

По двум адресам возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

В то же время OSINT-проект ASTRA, проанализировав видео из открытых источников, предположил, что пожар мог возникнуть в районе стратегического нефтеналивного терминала Шесхарис.

По оценкам аналитиков, зарево зафиксировали на расстоянии около 6,5–7 км от объекта.

Великобритания привлечет украинских экспертов для сбивания дронов Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон привлечет украинских экспертов к противодействию иранским беспилотникам в странах Персидского залива.

По его словам, Великобритания не участвовала в первоначальных ударах по Ирану и не планирует присоединяться к наступательным операциям.

В то же время Лондон продолжит оборонительные действия в регионе и поддержку коллективной самообороны союзников.

— Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим оборонительные меры. Мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими специалистами помочь партнерам в Персидском заливе более эффективно сбивать иранские беспилотники, — заявил Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что Иран, по его оценке, придерживается “стратегии выжженной земли”, что создает дополнительные риски для военных и гражданской инфраструктуры союзников.

Он отметил, что украинские специалисты имеют уникальный боевой опыт противодействия дронам типа Shahed, который может быть полезен партнерам в регионе.

Евротройка пригрозила Тегерану оборонительными мерами

Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении выразили возмущение ракетными атаками Ирана в регионе и предупредили о готовности к пропорциональным оборонительным мерам.

В заявлении отмечается, что безрассудные атаки Тегерана угрожают союзникам и военнослужащим стран Европы и могут иметь серьезные последствия для безопасности Ближнего Востока.

Лидеры евротройки призвали Иран немедленно прекратить атаки и заявили, что при необходимости могут принять военные меры для уничтожения возможностей запуска ракет и беспилотников.

Также они подтвердили координацию с Соединенными Штатами и региональными партнерами.

Палиса: РФ не отказалась от планов в отношении Одессы и Юга

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Кремль не отказался от планов по оккупации украинских территорий, в частности создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

По его словам, Россия стремится расширить зону контроля в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях и создать буферные зоны на Севере.

В то же время Палиса отметил, что в настоящее время у российской армии нет ресурсов для быстрой реализации таких амбициозных планов, а их продвижение дается высокой ценой.

Трамп о возможных сроках конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Ирана может длиться примерно четыре недели.

По его словам, администрация США рассматривала операцию как ограниченный во времени процесс. Трамп также не исключил новых публичных обращений по поводу развития ситуации.

Таким образом, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, а западные союзники демонстрируют готовность к дальнейшим шагам в ответ на действия Тегерана.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

