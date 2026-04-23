В ночь на 23 апреля российские войска массированно атаковали украинские города. Больше всего пострадал Днепр, где есть погибшие, раненые и масштабные разрушения жилых домов.

В то же время в России под ударом оказались объекты нефтяной инфраструктуры, а на международном уровне прозвучали новые заявления о войне, обороне и будущих переговорах.

Атака на Днепр

В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения.

В разных районах города возникли пожары. По предварительным данным, один из ударов пришелся по многоэтажке — там загорелись несколько квартир.

В центре города один из подъездов подвергся критическим разрушениям: с девятого по шестой этаж полностью уничтожены квартиры. В доме отключены газ, вода и электроэнергия.

В целом повреждения зафиксированы на четырех локациях. Пострадали по меньшей мере 13 домов, выбито более 500 окон.

Кроме жилья, под удар попали гражданские объекты — в частности выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов.

Среди раненых — дети: девочки 9 и 14 лет. Их госпитализировали. Также в больницах находятся взрослые, их состояние оценивают как средней тяжести.

Один человек считается пропавшим без вести.

Атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ

В ночь на 23 апреля под ударом оказались объекты нефтяной инфраструктуры на территории России.

По данным OSINT-ресурсов, Силы обороны Украины поразили нефтехимический комбинат в Самарской области.

Детали относительно масштабов повреждений пока уточняются, однако известно, что этот объект является частью энергетической системы, которая обеспечивает потребности российской экономики и армии.

Кроме того, атакована нефтеперекачивающая станция Горький в Нижегородской области.

По сообщениям местных жителей, в районе города Кстово прогремели взрывы, после чего возник пожар на территории объекта.

Речь идет об одном из ключевых узлов магистральных нефтепроводов, через который транспортируется нефть из Западной Сибири и Татарстана.

На обнародованных в сети видео видно возгорание на территории станции. Официальные российские чиновники по состоянию на момент публикации ситуацию не комментировали.

Информации о пострадавших в результате этих атак пока нет.

Заявления о ПВО и дефиците ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны уже в ближайшее время.

По его словам, запасы напрямую зависят от интенсивности российских атак, которые могут быть массированными и происходить ежедневно.

Президент подчеркнул, что Украина не имеет достаточного резерва ракет, а поставки от партнеров не всегда покрывают потребности.

Отдельно он отметил критическую необходимость современных антибаллистических систем, в частности Patriot, которых пока не хватает.

Новая политика памяти в Украине

Владимир Зеленский сообщил о начале работы над созданием Пантеона выдающихся украинцев.

Речь идет о масштабном проекте государственной политики памяти, который должен объединить общество вокруг национальных ценностей.

По словам президента, Пантеон станет местом чествования ключевых фигур украинской истории и символом преемственности поколений.

Проект предусматривает привлечение государственных институтов, общества и международных партнеров.

Позиция Украины относительно продажи оружия

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что свободная продажа оружия за границу во время активной фазы войны невозможна.

По его словам, это может привести к утечке технологий и поставить под угрозу безопасность государства.

В то же время он отметил, что Украина может экспортировать только те виды вооружения, которые есть в избытке или уже не играют ключевой роли на фронте.

Отдельно Буданов отметил важность развития технологического преимущества, в частности в сфере беспилотников и искусственного интеллекта.

Заявления Кремля о переговорах

В Кремле заявили, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна только при условии предварительного согласования всех ключевых договоренностей.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, такая встреча имеет смысл только для финализации решений, а не для переговоров “с нуля”.

В Москве отмечают, что главным условием является наличие конкретного результата, который стороны смогут зафиксировать во время встречи.

РФ пригласили на саммит G20

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Россия якобы получила приглашение на саммит G20, который планируют провести в Майами.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, Россию пригласили принять участие во встрече на высшем уровне, однако окончательное решение об участии будут принимать ближе к дате проведения саммита.

— Есть приглашение присутствовать на высшем уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого, — заявил он.

В то же время в российском МИД признают, что ситуация может измениться, учитывая нестабильность международной политики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 520-е сутки.

