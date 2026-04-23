У ніч проти 23 квітня російські війська масовано атакували українські міста. Найбільше постраждало Дніпро, де є загиблі, поранені та масштабні руйнування житлових будинків.

Водночас у Росії під ударом опинилися об’єкти нафтової інфраструктури, а на міжнародному рівні пролунали нові заяви щодо війни, оборони та майбутніх переговорів.

Про головні події ночі 23 квітня — читайте далі.

Атака на Дніпро

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

У різних районах міста виникли пожежі. За попередніми даними, один із ударів припав по багатоповерхівці — там загорілися кілька квартир.

У центрі міста один із під’їздів зазнав критичних руйнувань: з дев’ятого по шостий поверх повністю знищені квартири. У будинку відключено газ, воду та електроенергію.

Загалом пошкодження зафіксовано на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків, вибито понад 500 вікон.

Крім житла, під удар потрапили цивільні об’єкти — зокрема виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Серед поранених — діти: дівчата 9 та 14 років. Їх госпіталізували. Також у лікарнях перебувають дорослі, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Одна людина вважається зниклою безвісти.

Атаки по нафтопереробній інфраструктурі РФ

У ніч проти 23 квітня під ударом опинилися об’єкти нафтової інфраструктури на території Росії.

За даними OSINT-ресурсів, Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат у Самарській області.

Деталі щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюються, однак відомо, що цей об’єкт є частиною енергетичної системи, яка забезпечує потреби російської економіки та армії.

Крім того, атаковано нафтоперекачувальну станцію Горький у Нижньогородській області.

За повідомленнями місцевих жителів, у районі міста Кстово пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на території об’єкта.

Йдеться про один із ключових вузлів магістральних нафтопроводів, через який транспортується нафта із Західного Сибіру та Татарстану.

На оприлюднених у мережі відео видно загоряння на території станції. Офіційні російські посадовці станом на момент публікації ситуацію не коментували.

Інформації про постраждалих унаслідок цих атак наразі немає.

Заяви про ППО та дефіцит ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони вже найближчим часом.

За його словами, запаси напряму залежать від інтенсивності російських атак, які можуть бути масованими та відбуватися щодня.

Президент наголосив, що Україна не має достатнього резерву ракет, а постачання від партнерів не завжди покриває потреби.

Окремо він зазначив критичну необхідність сучасних антибалістичних систем, зокрема Patriot, яких наразі бракує.

Нова політика пам’яті в Україні

Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців.

Йдеться про масштабний проєкт державної політики пам’яті, який має об’єднати суспільство навколо національних цінностей.

За словами президента, Пантеон стане місцем вшанування ключових постатей української історії та символом спадкоємності поколінь.

Проєкт передбачає залучення державних інституцій, суспільства та міжнародних партнерів.

Позиція України щодо продажу зброї

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що вільний продаж зброї за кордон під час активної фази війни неможливий.

За його словами, це може призвести до витоку технологій і поставити під загрозу безпеку держави.

Водночас він зазначив, що Україна може експортувати лише ті види озброєння, які є в надлишку або вже не відіграють ключової ролі на фронті.

Окремо Буданов наголосив на важливості розвитку технологічної переваги, зокрема у сфері безпілотників і штучного інтелекту.

Заяви Кремля про переговори

У Кремлі заявили, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива лише за умови попереднього узгодження всіх ключових домовленостей.

За словами прессекретаря Дмитра Пєскова, така зустріч має сенс лише для фіналізації рішень, а не для переговорів “з нуля”.

У Москві наголошують, що головною умовою є наявність конкретного результату, який сторони зможуть зафіксувати під час зустрічі.

РФ запросили на саміт G20

У Міністерствы закордонних справ Росії заявили, що Росія нібито отримала запрошення на саміт G20, який планують провести у Маямі.

Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.

За його словами, Росію запросили взяти участь у зустрічі на найвищому рівні, однак остаточне рішення щодо участі ухвалюватимуть ближче до дати проведення саміту.

— Є запрошення бути присутніми на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього, — заявив він.

Водночас у російському МЗС визнають, що ситуація може змінитися, зважаючи на нестабільність міжнародної політики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

