В ночь на 3 июля российские войска продолжили атаки на украинские регионы. Под ударами оказались Харьковская, Сумская и Днепропетровская области — есть погибшие, раненые, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

В Киеве выросло число жертв массированной атаки 2 июля, а во временно оккупированном Крыму оккупационные администрации, по данным партизан, начали срочно вывозить документы и технику.

О главных событиях утра 3 июля — читай дальше.

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Атака на Лозовую

Ночью российские войска атаковали Лозовую в Харьковской области ударным беспилотником.

По данным следствия, удар произошел около 02:45 3 июля. Предположительно, для атаки враг использовал дрон типа Герань-2.

В результате попадания повреждены частные жилые дома.

Пострадала семья из шести человек: 31-летний мужчина, его 27-летняя жена, три их дочери в возрасте 10, 6 и 1 года, а также 58-летняя мать женщины.

Самые тяжелые травмы получила 10-летняя девочка. У нее диагностировали взрывную травму и термические ожоги примерно на 40% поверхности тела. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Остальные члены семьи перенесли острую стрессовую реакцию.

Атака на Ромны

Ночью российские войска атаковали Ромны Сумской области ударными дронами.

Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом. После удара разразился масштабный пожар.

По предварительным данным, погибли четверо человек. Среди жертв — мать с годовалым ребенком, еще одна женщина и пожилой мужчина.

Еще трое мужчин получили ранения.

Удары по Днепропетровской области

В течение ночи и утра российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и ракетами. Под ударами оказались четыре района региона.

Больше всего пострадал Кривой Рог. Российская ракета попала в плотно застроенный район между многоквартирными домами. После удара возник пожар, который спасатели уже потушили.

В городе повреждены предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили. Взрывной волной в квартирах выбило окна, повреждены балконы. Из-за разрушения коммуникаций временно перекрыли газо- и водоснабжение.

Семь человек получили ранения. Женщин 45 и 68 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе враг атаковал Шахтерскую общину. Повреждены автомобили, в больницу доставили троих человек — 22-летнюю девушку и мужчин 33 и 49 лет.

Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Там возник пожар, повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В Каменском районе российские войска обстреляли Криничанскую общину. Повреждены заправка и автомобиль.

Увеличилось число жертв атаки на Киев

В Киеве увеличилось число погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля.

По состоянию на утро 3 июля известно уже о 30 погибших. Еще 10 человек не выходят на связь, их судьба остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего в результате атаки пострадали 99 человек.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе столицы. Там повреждены многоэтажки и частная застройка. В одном из девятиэтажных домов разрушения охватили этажи с первого по шестой.

3 июля в Киеве объявлен днем траура по погибшим.

Эвакуация документов в оккупированном Крыму

Оккупационные администрации Керчи и Феодосии, по данным партизанского движения Атеш, получили приказ до 3 июля эвакуировать документы и технику.

Речь идет о вывозе ценных документов и оборудования из административных зданий оккупационных властей.

По информации движения, подобные распоряжения могли получить и другие оккупационные администрации на полуострове.

Также партизаны утверждают, что часть чиновников, у которых был доступ к служебному транспорту и топливу, оформила больничные или отпуска и уехала в Краснодарский край РФ.

В Атеш предполагают, что такие действия могут быть связаны с ожиданием новых ударов по военным объектам в Крыму.

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Удары по энергетическим объектам РФ на оккупированных территориях

Украинские Силы беспилотных систем сообщили об ударах по ряду энергетических объектов на временно оккупированных территориях.

Под удар попали электроподстанции в оккупированном Крыму, в частности объекты в районах Карьерного, Аркадиевки, Выпасного, Крыловки, Митяево, Феодосии и других населенных пунктов.

Также сообщается о поражении Старобешевской ТЭС в Донецкой области и электроподстанции в Тимоновом на Луганщине.

Кроме того, был поражен склад топливно-смазочных материалов в Мелитополе Запорожской области и газораспределительная станция в населенном пункте Айдар Луганской области.

По сообщениям украинской стороны, к ударам были привлечены подразделения СБС ВСУ, ГПСУ и отдельные бригады беспилотных систем.

Взрыв в Монако: установили подозреваемую

По делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его партнерша и 13-летний ребенок, правоохранители установили подозреваемую.

По данным BFMTV, женщина находится в одной из европейских стран, но не во Франции и не в Монако.

Судебные органы княжества задействовали международное сотрудничество. Уже выдан европейский ордер на арест, также готовят объявление подозреваемой в международный розыск через Интерпол.

Следователи считают, что взрывчатку оставила женщина, которая маскировалась под мужчину.

По версии следствия, она следила за семьей, опередила пострадавших у входа в дом, оставила сумку со взрывным устройством и отошла на безопасное расстояние.

После того как люди вошли в здание, взрывчатку, вероятно, привели в действие дистанционно.

Следствие рассматривает две основные версии — причастность организованной преступности или иностранное вмешательство.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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