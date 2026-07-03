Уночі проти 3 липня російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Під ударами опинилися Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина — є загиблі, поранені, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

У Києві зросла кількість жертв масованої атаки 2 липня, а в тимчасово окупованому Криму окупаційні адміністрації, за даними партизанів, почали терміново вивозити документи й техніку.

Про головні події ранку 3 липня — читайте далі.

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Атака на Лозову

Уночі російські війська атакували Лозову Харківської області ударним безпілотником.

За даними слідства, удар стався близько 02:45 3 липня. Попередньо, для атаки ворог застосував дрон типу Герань-2.

Унаслідок влучання пошкоджено приватні житлові будинки.

Постраждала родина з шести людей: 31-річний чоловік, його 27-річна дружина, троє їхніх доньок віком 10, 6 та 1 рік, а також 58-річна мати жінки.

Найважчі травми дістала 10-річна дівчинка. У неї діагностували вибухову травму та термічні опіки приблизно 40% поверхні тіла. Дитину в тяжкому стані госпіталізували.

Інші члени родини зазнали гострої реакції на стрес.

Атака на Ромни

Уночі російські війська атакували Ромни Сумської області ударними безпілотниками.

Один із дронів влучив у багатоквартирний житловий будинок. Після удару спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, загинули четверо людей. Серед жертв — мати з однорічною дитиною, ще одна жінка та літній чоловік.

Ще троє чоловіків дістали поранення.

Удари по Дніпропетровщині

Протягом ночі та ранку російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та ракетами. Під ударами опинилися чотири райони регіону.

Найбільше постраждав Кривий Ріг. Російська ракета влучила в сектор щільної міської забудови між багатоквартирними будинками. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

У місті пошкоджені підприємство, школи, магазин, багатоквартирні будинки та автомобілі. Вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна, пошкоджено балкони. Через руйнування комунікацій тимчасово перекривали газо- та водопостачання.

Семеро людей дістали поранення. Жінок 45 та 68 років госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог атакував Шахтарську громаду. Пошкоджені автомобілі, до лікарні доправили трьох людей — 22-річну дівчину та чоловіків 33 і 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там виникла пожежа, пошкоджені приватний будинок і господарчі споруди.

У Кам’янському районі російські війська били по Криничанській громаді. Пошкоджено заправку та автомобіль.

Зросла кількість жертв атаки на Київ

У Києві зросла кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки вночі проти 2 липня.

Станом на ранок 3 липня відомо вже про 30 загиблих. Ще 10 людей не виходять на зв’язок, їхня доля залишається невідомою.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Загалом унаслідок атаки постраждали 99 людей.

Найбільші руйнування зафіксовані у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені багатоповерхівки та приватна забудова. В одному з дев’ятиповерхових будинків руйнування охопили поверхи з першого по шостий.

3 липня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими.

Евакуація документів в окупованому Криму

Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії, за даними партизанського руху Атеш, отримали наказ до 3 липня евакуювати документи й техніку.

Ідеться про вивезення цінних документів та обладнання з адміністративних будівель окупаційної влади.

За інформацією руху, схожі розпорядження могли отримати й інші окупаційні адміністрації на півострові.

Також партизани стверджують, що частина чиновників, які мали доступ до службового транспорту та пального, оформила лікарняні або відпустки й виїхала до Краснодарського краю РФ.

В Атеш припускають, що такі дії можуть бути пов’язані з очікуванням нових ударів по військових об’єктах у Криму.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Удари по енергетичних об’єктах РФ на окупованих територіях

Українські Сили безпілотних систем повідомили про удари по низці енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях.

Під удар потрапили електропідстанції в окупованому Криму, зокрема об’єкти у районах Кар’єрного, Аркадіївки, Випасного, Криловки, Митяєвого, Феодосії та інших населених пунктів.

Також повідомляється про ураження Старобешівської ТЕС у Донецькій області та електропідстанції у Тимоновому на Луганщині.

Крім цього, було уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі Запорізької області та газорозподільну станцію у населеному пункті Айдар Луганської області.

До ударів, за повідомленнями української сторони, були залучені підрозділи СБС ЗСУ, ДПСУ та окремі бригади безпілотних систем.

Вибух у Монако: встановили підозрювану

У справі про вибух у Монако, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його партнерка та 13-річна дитина, правоохоронці встановили підозрювану.

За даними BFMTV, жінка перебуває в одній із європейських країн, але не у Франції та не в Монако.

Судові органи князівства активували міжнародне співробітництво. Уже видано європейський ордер на арешт, також готують оголошення підозрюваної в міжнародний розшук через Інтерпол.

Слідчі вважають, що вибухівку залишила жінка, яка маскувалася під чоловіка.

За версією розслідування, вона стежила за родиною, випередила потерпілих біля входу до будинку, залишила сумку з вибуховим пристроєм і відійшла на безпечну відстань.

Після того як люди зайшли до будівлі, вибухівку, імовірно, активували дистанційно.

Слідство розглядає дві основні версії — причетність організованої злочинності або іноземне втручання.

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