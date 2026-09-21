События на утро 21 сентября: удары по Запорожью и Лозовой, разговор Зеленского и Трампа
Российские войска ночью и утром 21 сентября обстреляли ряд украинских регионов.
В Запорожье повреждены многоэтажки, торговый центр и корпус университета, в Лозовой под ударом оказались железнодорожная станция и жилые дома, а в Одесской области после попаданий горели склады сети продуктовых супермаркетов.
Продолжилась атака беспилотников и на Киевскую область, где за сутки повреждены десятки гражданских объектов. В Кировоградской области российский дрон попал в инфраструктурный объект в Кропивницком районе.
Среди других событий — Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону и договорились о встрече в Нью-Йорке.
В Германии подвели предварительные итоги земельных выборов, а Politico сообщило о планах РФ расширить производство углеродного волокна в Алабуге, которое используется, в частности, для изготовления ударных дронов.
Об этих и других событиях ночи и утра 21 сентября — читай в дайджесте.
- Атака на Запорожье
- Удар по Лозовой
- Атака на Киевскую область
- Атака на Одесскую область
- Удар по Кировоградской области
- Россия расширяет мощности завода в Алабуге
- Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке
- Трамп просил Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России — Axios
- Земельные выборы в Германии
Атака на Запорожье
В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в жилых домах, торговом центре и одном из корпусов Запорожского национального университета.
По данным ГСЧС, повреждены два девятиэтажных жилых дома, в которых возникли пожары. Также горел торговый центр.
Еще одно попадание пришлось на третий корпус Запорожского национального университета в Александровском районе. Это историческое здание бывшей Александровской женской гимназии, которое является объектом культурного наследия. В результате прямого попадания и пожара корпус был разрушен.
Число пострадавших за утро выросло до шести.
Удар по Лозовой
Российские войска ночью атаковали Лозовую в Харьковской области пятью беспилотниками, предположительно типа Герань.
В городе повреждены жилые дома, административные здания и железнодорожная инфраструктура. Под ударом оказалась и железнодорожная станция Лозовая.
По словам главы правления Укрзализныци Александра Перцовского, во время атаки люди, находившиеся на станции, успели укрыться. Как только ситуация с безопасностью улучшится, железнодорожники планируют приступить к восстановлению поврежденного объекта.
В результате атаки погибла женщина. Еще трое человек пострадали: две женщины перенесли острую стрессовую реакцию, 62-летний мужчина получил ранение.
Атака на Киевскую область
Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками в течение 20 сентября, всю ночь и утром 21 сентября. Воздушная тревога в регионе длилась почти без перерыва.
Последствия зафиксировали в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. Всего за сутки повреждено 34 объекта.
Больше всего повреждений в Фастовском районе — 12 объектов, в Бучанском — 11, в Вышгородском — пять. В Бориспольском и Обуховском районах повреждено по три объекта.
Среди поврежденного — частные жилые дома, склады, производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, инфраструктурные объекты и транспорт.
На местах ударов работают соответствующие службы, которые фиксируют повреждения и устраняют последствия атаки.
Атака на Одесскую область
В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Одесскую область. В результате попаданий возник пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов.
Спасатели потушили пожар. Их работу осложняла угроза повторных авиаударов, из-за которой приходилось соблюдать дополнительные меры безопасности.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Удар по Кировоградской области
В ночь на 21 сентября российский беспилотник атаковал один из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе.
В результате попадания получил травму работник предприятия. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
На территории объекта после удара возник пожар. Спасатели потушили возгорание.
РФ расширяет мощности завода в Алабуге
Росатом строит новые мощности на предприятии Алабуга-Волокно в Татарстане. Как пишет Politico со ссылкой на полученные внутренние документы, новая линия должна обеспечить дополнительное производство до 500 тонн углеродного волокна в год.
Этот материал используют в аэрокосмической промышленности, в частности для укрепления крыльев и внутренних конструкций беспилотников. Эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт подсчитал, что такого количества материала потенциально может хватить примерно на 28 тыс. дополнительных ударных дронов Shahed/Герань.
В то же время эта цифра — экспертная оценка потенциальных производственных возможностей, а не официально заявленный Россией план выпуска готовых беспилотников.
Строительство новой производственной линии одобрили в мае 2026 года. Завершение работ запланировано на 2027 год, а к 2029-му предприятие должно выйти на дополнительное производство до 500 тонн углеродного волокна в год.
Согласно документам, которые получило Politico, среди целей проекта — импортозамещение продукции двойного назначения и обеспечение потребностей российской авиационной и оборонной промышленности.
Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам разговора стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке. Эту договоренность подтвердил Офис президента Украины.
По сообщению ОП, президенты обсудили дипломатические усилия и возможные шаги по деэскалации. Отдельно речь шла о вопросах энергетической и продовольственной безопасности, а также о защите жизни людей.
Зеленский также упомянул недавний визит в Киев представителей президента США Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, во время этих переговоров стороны подробно обсудили ситуацию в Украине.
Дата встречи Зеленского и Трампа в сообщении Офиса президента не уточняется.
Трамп просил Зеленского прекратить удары по НПЗ РФ — Axios
Во время телефонного разговора 20 сентября Дональд Трамп неоднократно поднимал перед Владимиром Зеленским вопрос об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.
По данным издания, президент США просил прекратить такие атаки и связывал их с ростом мировых цен на дизельное топливо.
В официальном сообщении Офиса президента Украины о разговоре Зеленского и Трампа нет упоминания об обсуждении ударов по российским НПЗ. В ОП рассказали о дипломатических вопросах, деэскалации, а также об энергетической и продовольственной безопасности.
Axios также сообщает, что президенты могут встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам факт договоренности о встрече официально подтвердила украинская сторона.
Земельные выборы в Германии
20 сентября земельные выборы состоялись в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. В Мекленбурге-Передней Померании ХДС канцлера Фридриха Мерца, по предварительным результатам, набрала 4,9% и не преодолела пятипроцентный барьер. Это первый случай, когда ХДС не прошла в земельный парламент по итогам таких выборов.
Сам Мерц назвал результат своей партии катастрофой, но при этом заявил, что не планирует отказываться от своего политического курса.
В Берлине больше всего голосов получила партия Левые — 25,7%. ХДС набрала 18,8%, а Альтернатива для Германии — 16,3%.
Выборы в Палату депутатов Берлина прошли 20 сентября, что также подтверждает официальный сайт земельной избирательной администрации.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.