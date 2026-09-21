Российские войска ночью и утром 21 сентября обстреляли ряд украинских регионов.

В Запорожье повреждены многоэтажки, торговый центр и корпус университета, в Лозовой под ударом оказались железнодорожная станция и жилые дома, а в Одесской области после попаданий горели склады сети продуктовых супермаркетов.

Продолжилась атака беспилотников и на Киевскую область, где за сутки повреждены десятки гражданских объектов. В Кировоградской области российский дрон попал в инфраструктурный объект в Кропивницком районе.

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Среди других событий — Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону и договорились о встрече в Нью-Йорке.

В Германии подвели предварительные итоги земельных выборов, а Politico сообщило о планах РФ расширить производство углеродного волокна в Алабуге, которое используется, в частности, для изготовления ударных дронов.

Об этих и других событиях ночи и утра 21 сентября — читай в дайджесте.

Атака на Запорожье

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в жилых домах, торговом центре и одном из корпусов Запорожского национального университета.

По данным ГСЧС, повреждены два девятиэтажных жилых дома, в которых возникли пожары. Также горел торговый центр.

Еще одно попадание пришлось на третий корпус Запорожского национального университета в Александровском районе. Это историческое здание бывшей Александровской женской гимназии, которое является объектом культурного наследия. В результате прямого попадания и пожара корпус был разрушен.

Число пострадавших за утро выросло до шести.

Удар по Лозовой

Российские войска ночью атаковали Лозовую в Харьковской области пятью беспилотниками, предположительно типа Герань.

В городе повреждены жилые дома, административные здания и железнодорожная инфраструктура. Под ударом оказалась и железнодорожная станция Лозовая.

По словам главы правления Укрзализныци Александра Перцовского, во время атаки люди, находившиеся на станции, успели укрыться. Как только ситуация с безопасностью улучшится, железнодорожники планируют приступить к восстановлению поврежденного объекта.

В результате атаки погибла женщина. Еще трое человек пострадали: две женщины перенесли острую стрессовую реакцию, 62-летний мужчина получил ранение.

Атака на Киевскую область

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками в течение 20 сентября, всю ночь и утром 21 сентября. Воздушная тревога в регионе длилась почти без перерыва.

Последствия зафиксировали в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. Всего за сутки повреждено 34 объекта.

Больше всего повреждений в Фастовском районе — 12 объектов, в Бучанском — 11, в Вышгородском — пять. В Бориспольском и Обуховском районах повреждено по три объекта.

Среди поврежденного — частные жилые дома, склады, производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, инфраструктурные объекты и транспорт.

На местах ударов работают соответствующие службы, которые фиксируют повреждения и устраняют последствия атаки.

Атака на Одесскую область

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Одесскую область. В результате попаданий возник пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов.

Спасатели потушили пожар. Их работу осложняла угроза повторных авиаударов, из-за которой приходилось соблюдать дополнительные меры безопасности.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Удар по Кировоградской области

В ночь на 21 сентября российский беспилотник атаковал один из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе.

В результате попадания получил травму работник предприятия. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

На территории объекта после удара возник пожар. Спасатели потушили возгорание.

РФ расширяет мощности завода в Алабуге

Росатом строит новые мощности на предприятии Алабуга-Волокно в Татарстане. Как пишет Politico со ссылкой на полученные внутренние документы, новая линия должна обеспечить дополнительное производство до 500 тонн углеродного волокна в год.

Этот материал используют в аэрокосмической промышленности, в частности для укрепления крыльев и внутренних конструкций беспилотников. Эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт подсчитал, что такого количества материала потенциально может хватить примерно на 28 тыс. дополнительных ударных дронов Shahed/Герань.

В то же время эта цифра — экспертная оценка потенциальных производственных возможностей, а не официально заявленный Россией план выпуска готовых беспилотников.

Строительство новой производственной линии одобрили в мае 2026 года. Завершение работ запланировано на 2027 год, а к 2029-му предприятие должно выйти на дополнительное производство до 500 тонн углеродного волокна в год.

Согласно документам, которые получило Politico, среди целей проекта — импортозамещение продукции двойного назначения и обеспечение потребностей российской авиационной и оборонной промышленности.

Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам разговора стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке. Эту договоренность подтвердил Офис президента Украины.

По сообщению ОП, президенты обсудили дипломатические усилия и возможные шаги по деэскалации. Отдельно речь шла о вопросах энергетической и продовольственной безопасности, а также о защите жизни людей.

Зеленский также упомянул недавний визит в Киев представителей президента США Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, во время этих переговоров стороны подробно обсудили ситуацию в Украине.

Дата встречи Зеленского и Трампа в сообщении Офиса президента не уточняется.

Трамп просил Зеленского прекратить удары по НПЗ РФ — Axios

Во время телефонного разговора 20 сентября Дональд Трамп неоднократно поднимал перед Владимиром Зеленским вопрос об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.

По данным издания, президент США просил прекратить такие атаки и связывал их с ростом мировых цен на дизельное топливо.

В официальном сообщении Офиса президента Украины о разговоре Зеленского и Трампа нет упоминания об обсуждении ударов по российским НПЗ. В ОП рассказали о дипломатических вопросах, деэскалации, а также об энергетической и продовольственной безопасности.

Axios также сообщает, что президенты могут встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам факт договоренности о встрече официально подтвердила украинская сторона.

Земельные выборы в Германии

20 сентября земельные выборы состоялись в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. В Мекленбурге-Передней Померании ХДС канцлера Фридриха Мерца, по предварительным результатам, набрала 4,9% и не преодолела пятипроцентный барьер. Это первый случай, когда ХДС не прошла в земельный парламент по итогам таких выборов.

Сам Мерц назвал результат своей партии катастрофой, но при этом заявил, что не планирует отказываться от своего политического курса.

В Берлине больше всего голосов получила партия Левые — 25,7%. ХДС набрала 18,8%, а Альтернатива для Германии — 16,3%.

Выборы в Палату депутатов Берлина прошли 20 сентября, что также подтверждает официальный сайт земельной избирательной администрации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.