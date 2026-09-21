Російські війська вночі та вранці 21 вересня атакували низку українських регіонів.

У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки, торговельний центр та корпус університету, у Лозовій під ударом опинилися залізнична станція і житлові будинки, а на Одещині після влучань горіли склади мережі продуктових супермаркетів.

Тривала атака безпілотників і на Київщину, де за добу пошкоджені десятки цивільних об’єктів. На Кіровоградщині російський дрон влучив в інфраструктурний об’єкт у Кропивницькому районі.

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Серед інших подій — Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову та домовилися про зустріч у Нью-Йорку.

У Німеччині підбили попередні підсумки земельних виборів, а Politico повідомило про плани РФ розширити виробництво вуглецевого волокна в Алабузі, яке використовується, зокрема, для виготовлення ударних дронів.

Про ці та інші події ночі та ранку 21 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Запоріжжя

У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у житлових будинках, торговельному центрі та одному з корпусів Запорізького національного університету.

За даними ДСНС, пошкоджені два дев’ятиповерхові житлові будинки, в яких виникли пожежі. Також горів торговельний центр.

Ще одне влучання припало на третій корпус Запорізького національного університету в Олександрівському районі. Це історична будівля колишньої Олександрівської жіночої гімназії, яка є об’єктом культурної спадщини. Внаслідок прямого влучання та пожежі корпус зазнав руйнувань.

Кількість постраждалих протягом ранку зросла до шести.

Удар по Лозовій

Російські війська вночі атакували Лозову Харківської області п’ятьма безпілотниками, попередньо типу Герань.

У місті пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та залізнична інфраструктура. Під ударом опинилася і залізнична станція Лозова.

За даними голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, під час атаки люди, які перебували на станції, встигли перейти в укриття. Після покращення безпекової ситуації залізничники планують розпочати відновлення пошкодженого об’єкта.

Внаслідок атаки загинула жінка. Ще троє людей постраждали: дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, 62-річний чоловік отримав поранення.

Атака на Київщину

Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками протягом 20 вересня, усієї ночі та ранку 21 вересня. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно.

Наслідки зафіксували у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Загалом за добу пошкоджені 34 об’єкти.

Найбільше пошкоджень у Фастівському районі — 12 об’єктів, у Бучанському — 11, Вишгородському — п’ять. У Бориспільському та Обухівському районах пошкоджені по три об’єкти.

Серед пошкодженого — приватні житлові будинки, склади, виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, інфраструктурні об’єкти та транспорт.

На місцях ударів працюють відповідні служби, які фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

Атака на Одещину

У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Одеську область. Внаслідок влучань виникла пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів.

Рятувальники ліквідували займання. Їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних ударів, через яку доводилося дотримуватися додаткових заходів безпеки.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Удар по Кіровоградщині

У ніч проти 21 вересня російський безпілотник атакував один з інфраструктурних об’єктів у Кропивницькому районі.

Внаслідок влучання травмований працівник підприємства. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

На території об’єкта після удару виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

РФ розширює потужності заводу в Алабузі

Росатом будує нові потужності на підприємстві Алабуга-Волокно в Татарстані. Як пише Politico з посиланням на отримані внутрішні документи, нова лінія має забезпечити додаткове виробництво до 500 тонн вуглецевого волокна на рік.

Цей матеріал використовують в аерокосмічній промисловості, зокрема для зміцнення крил та внутрішніх конструкцій безпілотників. Експерт з питань озброєнь Девід Олбрайт оцінив, що такого обсягу матеріалу потенційно може вистачити приблизно на 28 тис. додаткових ударних дронів Shahed/Герань.

Водночас ця цифра є експертною оцінкою потенційних виробничих можливостей, а не офіційно заявленим Росією планом випуску готових безпілотників.

Будівництво нової виробничої лінії схвалили у травні 2026 року. Завершення робіт заплановане на 2027 рік, а до 2029-го підприємство має вийти на додаткове виробництво до 500 тонн вуглецевого волокна щороку.

За документами, які отримало Politico, серед цілей проєкту — імпортозаміщення продукції подвійного призначення та забезпечення потреб російської авіаційної й оборонної промисловості.

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками розмови сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку. Цю домовленість підтвердив Офіс президента України.

За повідомленням ОП, президенти обговорили дипломатичні зусилля та можливі кроки з деескалації. Окремо йшлося про питання енергетичної та продовольчої безпеки і захист життя людей.

Зеленський також згадав нещодавній візит до Києва представників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, під час цих переговорів сторони детально обговорили ситуацію в Україні.

Дата зустрічі Зеленського і Трампа в повідомленні Офісу президента не уточнюється.

Трамп просив Зеленського припинити удари по НПЗ РФ — Axios

Під час телефонної розмови 20 вересня Дональд Трамп неодноразово порушував перед Володимиром Зеленським питання українських ударів по російських нафтопереробних заводах, повідомляє Axios із посиланням на джерело, ознайомлене зі змістом розмови.

За даними видання, президент США просив припинити такі атаки та пов’язував їх зі зростанням світових цін на дизельне пальне.

Офіційне повідомлення Офісу президента України про розмову Зеленського і Трампа не містить згадки про обговорення ударів по російських НПЗ. В ОП повідомили про дипломатичні питання, деескалацію та енергетичну й продовольчу безпеку.

Axios також повідомляє, що президенти можуть зустрітися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сам факт домовленості про зустріч офіційно підтвердила українська сторона.

Земельні вибори у Німеччині

20 вересня земельні вибори відбулися у Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії. У Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС канцлера Фрідріха Мерца за попередніми результатами набрав 4,9% і не подолав п’ятивідсотковий бар’єр. Це перший випадок, коли ХДС не пройшов до земельного парламенту за підсумками таких виборів.

Сам Мерц назвав результат своєї партії катастрофою, водночас заявивши, що не планує відмовлятися від свого політичного курсу.

У Берліні найбільше голосів отримала партія Ліві — 25,7%. ХДС набрав 18,8%, а Альтернатива для Німеччини — 16,3%.

Вибори до Палати депутатів Берліна відбулися 20 вересня, що також підтверджує офіційний сайт земельної виборчої адміністрації.

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