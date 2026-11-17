В ночь на 17 ноября российские войска атаковали украинские города баллистическими ракетами и беспилотниками.

В Киеве повреждены Северный и Южный мосты, из-за чего перекрыли движение транспорта. В части столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением. В Днепропетровской области под ударами оказались шесть районов.

В Запорожье россияне атаковали промышленную инфраструктуру. В Смеле Черкасской области в результате баллистического удара пострадали шесть человек, а в Черновцах после атаки на энергообъект часть населенных пунктов осталась без света.

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В Сумской области за сутки зафиксировали почти 40 российских ударов, пострадала женщина.

Между тем появились сообщения о частичном обрушении Крымского моста после ночных взрывов. Также регуляторы по ядерной безопасности из 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине из-за российских ударов по энергетике.

Об этих и других событиях ночи и утра 17 ноября — читай в дайджесте.

Атака на Киев

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены Северный и Южный мосты, объекты критической инфраструктуры, жилые и нежилые здания.

По информации киевских городских властей, последствия атаки зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.

В Голосеевском районе поврежден Южный мост, а в Деснянском — Северный. Движение по обоим мостам временно перекрыли.

В Деснянском районе из-за падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома. В Днепровском и Оболонском районах горели складские помещения. Также повреждены жилые дома и одно нежилое здание.

Из-за повреждений критической инфраструктуры в некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

По данным КМВА, пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали.

Из-за перекрытия Северного и Южного мостов в столице временно изменили маршруты общественного транспорта.

Через Подольский мостовой переход направили автобусы №21, 73, 101 и 31-ТР. Также изменили маршруты троллейбусов №30, 31 и 44, а на маршруте №50 увеличили количество транспорта.

Через Дарницкий мост курсируют автобусы №22 и 91. Кроме того, увеличили количество автобусов на маршруте №22-ТР.

Движение троллейбусов №29, 37, 47 и 48 временно приостановили.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и баллистическими ракетами. Под ударами оказались шесть районов.

В Днепре в результате атак возникли пожары, повреждены предприятия и инфраструктура. Из-за утреннего удара также загорелся частный дом.

В Павлограде после удара баллистическими ракетами вспыхнул пожар, повреждено предприятие. В Троицкой общине в результате атак дронов горели грузовик и микроавтобус.

В Никопольском районе российские войска атаковали беспилотниками Никополь, Марганец и Покровскую общину.

В Новониколаевской общине Каменского района после атаки дрона возник пожар, повреждена инфраструктура.

В Шахтерском Синельниковского района российский беспилотник повредил многоквартирный жилой дом.

В Кривом Роге повреждены предприятие и частный дом, а в Новопольской общине — инфраструктура.

По данным на 07:30, силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 12 российских беспилотников в пяти районах области.

Взрывы в Запорожье

Утром 17 ноября российские войска провели комбинированную атаку на Запорожье. Под ударами оказались промышленные объекты в трех районах города

В результате обстрелов повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары. По последним данным, погиб мужчина и женщина, еще 18 человек пострадали.

Кроме того, поздно вечером 16 ноября россияне также атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

Спасатели извлекли из-под завалов 51-летнюю женщину. Ее состояние стабильное, пострадавшую доставили в городскую больницу для обследования.

В тот же день в результате отдельной атаки российского FPV-дрона на легковой автомобиль погиб водитель.

Атака на Черкасскую область

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Смелу в Черкасской области баллистическими ракетами.

Первые взрывы прогремели примерно за полчаса до полуночи.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в результате удара пострадали шесть человек. Медики оказывают им необходимую помощь.

Утром 17 ноября в Смиле снова раздались взрывы на фоне повышенной угрозы применения российских крылатых ракет.

Информацию о масштабах повреждений и окончательных последствиях атаки уточняют.

Атака на Черновцы

На рассвете 17 ноября российские войска атаковали Черновицкую область двумя беспилотниками.

По информации главы Черновицкой областной государственной администрации Руслана Осипенко, один из дронов повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновцах.

В результате удара в некоторых общинах области произошли аварийные отключения электроснабжения.

На месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Атаки на Сумскую область

За сутки, с утра 16 по утро 17 ноября, российские войска нанесли почти 40 ударов по 15 населенным пунктам в 11 территориальных общинах Сумской области.

По данным Сумской ОВА, в результате атаки беспилотника в Глуховской общине пострадала 60-летняя женщина.

Больше всего ударов зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах. Россияне применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, другие беспилотники, управляемые авиационные бомбы и ракеты.

В Глуховской общине повреждены частные и многоквартирные жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобиль.

В Шосткинской общине пострадали жилые дома и нежилое помещение, уничтожено транспортное средство.

В Степановской общине повреждены объекты гражданской инфраструктуры, учебное заведение, нежилые помещения и многоэтажка.

В Краснопольской, Сумской и Путивльской общинах зафиксировали повреждения жилых домов и гражданских объектов.

В Середино-Будской и Эсманьской общинах повреждены и разрушены частные жилые дома.

В Березовской общине пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Удар по Крымскому мосту

В ночь на 17 ноября в районе Крымского моста раздалась серия мощных взрывов. После атаки появились сообщения о частичном обрушении его конструкций.

Как сообщают СМИ и OSINT-источники, в воду якобы упали арка автомобильной части моста и часть дорожного пролета.

Соответствующие видеозаписи распространили в социальных сетях. В то же время независимого подтверждения масштабов разрушений пока нет.

По состоянию на 08:10 российская сторона сообщила о полном прекращении движения по Крымскому мосту.

По заявлению Министерства транспорта РФ, автомобильное и железнодорожное сообщение через переправу сейчас невозможно. Водителей призвали не выезжать в сторону моста.

Накануне, в ночь на 16 ноября, Крымский мост также подвергся атаке. Тогда оккупационная администрация ограничила движение транспорта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о якобы незначительных повреждениях, однако позже появились сообщения о деформации одной из арок и повреждении дорожного полотна.

Почти 40 стран призвали РФ прекратить удары по энергетике

Регуляторы по ядерной безопасности из 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине этой зимой из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Reuters, совместное заявление обнародовали три международные организации — HERCA, WENRA и NORA. Они представляют регуляторов из стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии и других государств.

Эксперты отмечают, что российские атаки на электростанции, подстанции и линии электропередачи ослабляют украинскую энергосистему.

Наибольшую тревогу вызывает возможность масштабного отключения электроэнергии, которое может поставить под угрозу стабильное электроснабжение атомных электростанций.

Для безопасной работы АЭС нужно постоянное питание систем охлаждения ядерного топлива. В случае длительного отключения электричества растет риск серьезной аварии.

Глава HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в последние недели российские удары стали еще более разрушительными. По его оценке, этой зимой риск ядерной аварии может быть самым высоким.

Он также предупредил, что худшим сценарием может стать общенациональное отключение электроэнергии, которое одновременно затронет девять действующих энергоблоков украинских АЭС.

По данным МАГАТЭ, из-за нестабильности электроснабжения некоторые украинские атомные энергоблоки уже были вынуждены снижать мощность.

Особую опасность представляет оккупированная Запорожская АЭС, которая не вырабатывает электроэнергию, но нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерного топлива.

Регуляторы призвали Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и подчеркнули необходимость подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.