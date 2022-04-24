Президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, в рамках якої він відповів на низки важливих питань. Зокрема, він говорив про НАТО, звільнення Маріуполю, постачання зброї, переговори з РФ.

Факти ICTV зібрали найголовніші тези українського лідера.

Перемовини з РФ, зокрема Путіним

Зеленський зазначив, що йому варто говорити з Путіним лише на пряму, без посередників, адже лише це може дати бажаний результат.

– Я хочу зупинити війну, її закінчити. Є дипломатичний шлях, є шлях військовий. Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає: навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисяч, десятків тисяч, а з такими сусідами – сотень тисяч, а, може, навіть мільйонів життів, – переконаний Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не боїться цих переговорів.

– Лідер не має права боятися, коли йдеться про нашу державу й нашу незалежність, – додав український лідер.

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Однак Росія може втратити шанс на переговори з Україною.

– У разі якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено псевдореферендум щодо псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях у Херсонській і Запорізькій областях, Україна вийде з переговорних процесів, – заявив президент України.

Звільнення Маріуполя та інших регіонів

Президент зазначив, що Україна має повне право на розблокування міст, які були окуповані росіянами.

Проте він додав до військового розблокування Маріуполя ми наразі не готові.

– Можу вам сказати, що це наші люди та наші міста, тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст, і ми маємо велику надію, що ми зможемо це зробити. Чи ми готові зараз? Ні. Нікому не вірте. Щодо військового розблокування – на сьогоднішній день ми не готові, – сказав він.

Він наголосив, що військові командири, які зараз захищають частину Маріуполя, Азовсталь, чудово це розуміють.

– Моя позиція як президента: все, що вони окупують – ми все повернемо. Це буде не питання 8 років, як із 2014-го, це буде одразу. Це питання зброї. Якщо у нас її буде достатньо, ми почнемо одразу повертати окуповані території, – заявив Зеленський під час прес-конференції.

Про НАТО та стратегічну помилку

Володимир Зеленський назвав стратегічною помилкою те, що Україна досі не стала членом НАТО.

– Я не можу вплинути на Альянс. Ми не є членами НАТО, хоча я вважаю, що це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, часу, можливості Україну прийняти в Альянс. І зараз усі бачать, що ми б тільки їх зміцнили. Що це був би високий відсоток, ймовірність саме непочатку війни з боку Росії. Моя думка не змінилась з початку мого президентства. Я вважаю, що це стратегічна помилка Альянсу щодо України, – переконаний президент.

Ставлення росіян до українців

– Нас не поважали у Росії, зневажали на рівні влади, на рівні великого відсотка їхнього суспільства. Там не вважають незалежною нашу державу, не поважають нашу культуру та цінності, вважають, що ми не маємо права на самостійність, а отже, права на життя, – зазначив Зеленський

Ядерна зброя

Український лідер зазначив, що у сучасному світі застосувати ядерну зброю може лише людина, яка втратила зв’язок із реальністю.

– Я вважаю, що у сучасному світі використовувати ядерну зброю можна лише коли ти втратив зв’язок із реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв’язку з реальністю та адекватністю, воно не використовуватиме ядерну зброю, – заявив президент.

Реакція на обстріл Одеси

Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл Одеси, в результаті якого загинули вісім людей, зокрема тримісячна дитина.

– Ви ж бачите, що навіть на свято перед Великоднем сім ракет сьогодні прилетіло в Одесу. Сім! Дві ми збили. У житловому багатоповерховому будинку потрапила ракета. Вісім людей померло, дитина три місяці – померла. Дитину вбили тримісячну. Ви уявляєте, що відбувається? Подонки смердючі! Інших слів немає! – заявив Зеленський.

Зеленський про інші країни

На прес-конференції були присутні журналісти з інших країн, зокрема Грузії та Азербайджану.

Так, на запитання грузинської журналістки про те, коли Київ поверне посла до її країни, Зеленський відповів, що щойно Україна відчує підтримку саме влади Грузії.

Володимир Зеленський вважає обґрунтованим небажання Баку підтримувати Україну в протистоянні з РФ зброю, адже вони мають Нагірний Карабах.

– Алієв підтримує Україну. З погляду озброєння Азербайджану складно надавати допомогу Україні. Це правда і це можна зрозуміти, тому що вони мають Нагірний Карабах, – заявив Зеленський.

Також глава держави під час пресконференції висловив сподівання, що країни Азії, попри близькі відносини з Росією, що історично склалися, змінять своє сприйняття України.

– І я дуже хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України також. Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні. Чи змінили вони? Думаю, що народи так… Народи цих країн чудово знають нас. Я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього, – заявив президент України.

Рашизм у підручниках

Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві заявив, що в історичних книгах з’явиться таке поняття як рашизм.

– Українці не здаються. Ми точно не здамося. Ми це довели не порожніми словами, ми це довели кожним днем, кожним кроком, який ми проживамо в бою проти РФ. Те, що вони робили, вбивали, гвалтували дітей маленьких – це все навіть не прояв, це нацизм. Історично їхня держава матиме у книжках і історії слово – рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм. Слово нове, а вчинки такі самі, як були 80 років тому у Європі. За ці всі роки таких варварств просто не було, – сказав глава держави.

Візит Папи Римського

– Зараз я дуже хотів би, щоб він Папа Римський приїхав. Щоб він підтримав наших людей на сході держави, хотів би, щоб спробував розблокувати гуманітарні коридори в Маріуполь. Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити, але ми чекаємо на нього, тому що у нього є саме та місія, місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей, – зазначив президент.