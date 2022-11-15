Ноябрь, 15 в 19:36

Во вторник, 15 ноября, российские войска нанесли новый массированный ракетный удар по территории Украины. Под прицелом агрессора снова оказалась энергетическая критическая инфраструктура. В связи с этим по всей территории нашей страны вводятся экстренные отключения света.

Факты ICTV собрали все, что известно об отключении электричества в городах и регионах Украины на данный момент.

Что говорят власти и Укрэнерго

В компании Укрэнерго сообщили, что во время новой ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины. И наиболее сложная ситуация – в северных и центральных областях.

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Именно поэтому в этих регионах и Киеве введены аварийные отключения всех категорий потребителей с 16:00.

– Мы не можем пока назвать полные масштабы повреждений. Есть “прилеты” в нашу инфраструктуру во всех регионах страны, но наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях. В связи с этим там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей. В городе Киев введены специальные графики аварийных отключений, — подчеркнули в компании.

В данный момент известно, что российские оккупанты выпустили по территории Украины более 90 ракет. Как отметил президент Владимир Зеленский, большинство ракетных ударов враг нанес по энергетической инфраструктуре.

– Знаю, что удары в некоторых городах отключили энергетику, во многих городах нашего государства. Мы работаем. Все восстановим, – заявил глава государства.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал ситуацию критической. По его словам, очень тяжелая ситуация в Киеве. В связи с этим Укрэнерго ввело экстренные отключения электричества для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий в сети. Графики стабилизационных отключений света пока не действуют.

Тимошенко уточнил, что из более 90 выпущенных ракет украинская ПВО сбила свыше 70. Однако были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал сегодняшнюю атаку РФ по энергосистеме Украины самой массированной с начала войны. По его словам, эта атака может повлиять и на энергосистемы соседних стран.

Где исчез свет: ситуация по регионам

В Киеве ввели экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. В компании ДТЭК сообщили, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что из-за массированной ракетной атаки в городе без света предварительно остались минимум половина клиентов.

В Киевской области также действуют экстренные отключения электричества. Графики стабилизационных почасовых отключений пока не действуют. По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, на территории региона действуют серьезные ограничения электроснабжения.

– К сожалению, есть прилеты в Киевской области. Сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Все больницы и объекты критической инфраструктуры работают. Они снабжены альтернативным источником питания. Также введены экстренные ограничения электричества. Наблюдаем и проблемы со связью – пользуйтесь национальным роумингом. Восстановительные работы продолжаются, – отметил Кулеба.

В Винницкой области враг попал в объект критической инфраструктуры. Поэтому во многих районах Винницы и области исчез свет. На некоторых участках не работают светофоры.

В областном центре обесточена одна из водопроводных насосных станций, из-за чего в микрорайоне Старый город исчезло водоснабжение. Станцию планируют переключить на резервную линию питания. А пока жителей Винницы призвали позаботиться о запасе воды.

В результате атаки 80% Львова остались без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Нет и горячей воды. Местные коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. В городе не курсируют трамваи и троллейбусы. А мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки.

Известно, что враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Именно поэтому во Львове проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильных операторов. Без электроэнергии также остались часть Яворивского, Золочевского и Червоноградского районов.

В настоящее время 90% Тернопольской области – без электропитания. Местные власти предупредили людей о возможных проблемах со связью. Жителей региона призывают подготовить павербанки и другие источники питания.

В самом Тернополе тоже перебои с электроэнергией. Укрэнерго ввело экстренные отключения света. Жителей города предупредили, что может исчезнуть мобильная связь, а также призвали зарядить телефоны и сделать запасы воды. Из-за отсутствия света в Тернополе не работают насосные станции местного водоканала, поэтому нет централизованной подачи воды.

Городской голова Тернополя Сергей Надал предупредил, что подача электроэнергии может быть частичной и хаотической, а потому следует использовать стабилизаторы напряжения (в случае их наличия).

– Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь. Поэтому нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее, – рассказал Надал.

Из-за отсутствия электроэнергии в Тернополе не работает система оповещения о воздушной тревоге.

Россияне сегодня нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района Харьковской области. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в населенных пунктах области энергоснабжение отсутствует. Есть перебои с водо- и теплоснабжением.

– Света нет ни в Харькове, ни в области, ни в одном населенном пункте… Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Но работаем, чтобы как можно быстрее подать электричество, – подчеркнул Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что из-за повреждения объекта критической инфраструктуры есть проблемы с энергоснабжением в городе, остановлен наземный электротранспорт и метро.

В Хмельницкой области зафиксировано два прилета. Поэтому в части города Хмельницкий отсутствует электроснабжение.

В Житомире враг нанес два удара по энергетической инфраструктуре. В результате город полностью остался без света. По словам мэра Сергея Сухомлина, по состоянию на вечер электричество подается в основном на объекты критической инфраструктуры, а также на жилищный сектор, где это возможно. Это еще очень маленькие объемы электроэнергии. Приблизительно 35% котельных города сейчас работают. Электротранспорт в городе завтра не выйдет на маршруты.

В Житомирской ОВА призывают жителей населенных пунктов, где есть энергоснабжение, соблюдать режим жесткой экономии электричества и выключить лишние электроприборы. Это позволит снизить нагрузку на энергосеть и предотвратить ее повреждения в случае перепадов напряжения во время ремонтных работ.

Ровенская область и Ровно также пострадали во время атаки РФ. Поэтому часть области и областного центра остались без света. Местных жителей призвали максимально ограничить использование электроэнергии, чтобы стабилизировать сеть.

Источник: Укрэнерго