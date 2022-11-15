Листопад, 15 в 19:36

У вівторок, 15 листопада, російські війська завдали нового масованого ракетного удару по території України. Під прицілом агресора знову опинилася енергетична критична інфраструктура. У зв’язку з цим по всій території нашій країні запроваджують екстрені відключення світла.

Факти ICTV зібрали, що відомо про відключення електрики у містах та регіонах України на цей момент.

Що каже влада та Укренерго

У компанії Укренерго поінформували, що під час нової ракетної атаки були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури України. І найбільш складна ситуація – в північних і центральних областях.

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Саме тому в цих регіонах та у Києві запроваджені аварійні відключення всіх категорій споживачів з 16:00.

– Ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень. Є “прильоти” в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. У зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів. У місті Київ запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень, – наголосили в компанії.

Наразі відомо, що російські окупанти випустили по території України понад 90 ракет. Як зазначив президент Володимир Зеленський, більшість ракетних ударів ворог завдав по енергетичній інфраструктурі.

– Знаю, що удари в деяких містах відключили енергетику, в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, – заявив глава держави.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав ситуацію критичною. За його словами, вкрай важка ситуація в Києві. У зв’язку з цим Укренерго запровадило екстрені відключення електрики для збалансування енергосистеми та уникнення аварій у мережі. Графіки стабілізаційних відключень світла наразі не діють.

Тимошенко уточнив, що з понад 90 випущених ракет українська ППО збила понад 70. Однак було пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав сьогоднішню атаку РФ по енергосистемі України наймасованішою з початку війни. За його словами, ця атака може вплинути й на енергосистеми сусідніх країн.

Де зникло світло: ситуація по регіонах

У Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. У компанії ДТЕК повідомили, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що через масовану ракетну атак у місті без світла попередньо залишилися щонайменше половина клієнтів.

У Київській області також діють екстрені відключення електрики. Графіки стабілізаційних погодинних відключень наразі не діють. За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, на території регіону діють серйозні обмеження електропостачання.

– На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням. Зазначу, що всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення. Також введені екстрені обмеження електрики. Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком — користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають, – зазначив Кулеба.

У Вінницькій області ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Через це в багатьох районах Вінниці та області зникло світло. На деяких ділянках не працюють світлофори.

В обласному центрі знеструмлено одну із водопровідних насосних станцій, через що в мікрорайоні Старе місто зникло водопостачання. Станцію планують переключити на резервну лінію живлення. А поки ж вінничан закликали подбати про запас води.

Внаслідок атаки 80% Львова залишилися без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Немає і гарячої води. Місцеві комунальники вже запускають дизель-генератори. В місті не курсують трамваї та тролейбуси. А мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

Відомо, що ворог вразив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Cаме тому у Львові є проблеми з електропостачанням і перебої в роботі мобільних операторів. Без електроенергії також залишилися частина Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів.

Наразі 90% Тернопільської області – без електроживлення. Місцева влада попередила людей про можливі проблеми зі зв‘язком. Мешканців регіону закликають підготувати павербанки та інші джерела живлення.

У самому Тернополі також перебої з електроенергією. Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла. Мешканців міста попередили, що може зникнути мобільний зв’язок, а також закликали зарядити телефони і зробити запаси води. Через відсутність світла в Тернополі не працюють насосні станції місцевого водоканалу, а тому немає централізованої подачі води.

Міський голова Тернополя Сергій Надал попередив, що подача електроенергії може бути часткова і хаотична, а тому варто використовувати стабілізатори напруги (в разі їх наявності).

– Через обстріли вражені об’єкти, які виробляють і постачають електроенергію у Тернопіль. Тому немає світла у квартирах, виникають перебої з мобільним зв’язком, не працюють насосні станції, каналізаційна станція, котельні, світлофори, вуличне освітлення та інше, – розповів Надал.

Через відсутність електроенергії в частині Тернополя не працює система оповіщення про повітряну тривогу.

Росіяни сьогодні завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району Харківської області. Як поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у населених пунктах області енергопостачання відсутнє. Є перебої з водо- та теплопостачаням.

– Світла немає ані в Харкові, ані в області, в жодному населеному пункті… Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику, – наголосив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури є проблеми з енергопостачанням у місті, зупинено наземний електротранспорт та метро.

У Хмельницькій області зафіксовано два прильоти. Через це в частині міста Хмельницький відсутнє електропостачання.

У Житомирі ворог завдав двох ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього місто повністю залишилося без світла. За словами мера Сергія Сухомлина, станом на вечір електрика подається в основному на об’єкти критичної інфраструктури, а також на житловий сектор, де це можливо. Це ще дуже невеликі обсяги електроенергії. Приблизно 35% котелень міста зараз працюють. Електротранспорт у місті завтра не вийде на маршрути.

У Житомирській ОВА закликають мешканців населених пунктів, де є енергопостачання, дотримуватися режиму жорсткої економії електрики та вимкнути зайві електроприлади. Це дозволить знизити навантаження на енергомережу та запобігти її пошкодженню у разі перепадів напруги під час ремонтних робіт.

Рівненська область та Рівне також постраждали під час атаки РФ. Через це частина області та обласного центру залишилися без світла. Місцевих мешканців закликали максимально обмежити використання електроенергії, щоб стабілізувати мережу.

У Волинській області внаслідок “прильоту” зазнав ураження об’єкт енергетичної інфраструктури на Ковельщині. На території всієї області застосовано аварійне вимкнення електроенергії. Без світла залишилися окремі райони Луцька та деякі села біля міста.

У Сумській області враження ворожими ракетами об‘єктів інфраструктури не зафіксовано. Однак через аварійні відключення електроенергії більше половини споживачів регіону зараз перебувають без електроенергії.

У місті Одеса та деяких районах Одеської області вимкнули світло через запровадження екстрених графіків відключень електроенергії. Не працюють деякі трамвайні та тролейбусні маршрути.

У Дніпропетровській області росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Без світла залишилися декілька районів Кривого Рогу. В частині Тернівського району міста зупинилися котельні через відсутність електрики.

В Івано-Франківську та області відбулося часткове знеструмлення окремих населених пунктів, зокрема в південно-східній частині регіону. Причина – аварія на одній із підстанцій. Станом на вечір на 90% відновлено електропостачання в Івано-Франківську. Місцева влада обіцяє, що скоро все місто буде зі світлом. Також вдалося відновити постачання електрики в низці громад на території області. Станом на 19:00 менше половини населених пунктів регіону перебували без світла.

Джерело: Укренерго