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Наказание за евробляхи: сколько украинцев уже получили штраф

С 22 августа по 4 сентября 2019 года были выписаны 243 протокола владельцам евроблях.

Наказание за евробляхи: сколько украинцев уже получили штраф

За время вступления в силу штрафных санкций против владельцев автомобилей с еврономерами были оштрафованы 243 водителя.

Столько протоколов было составлено в период с 22 августа по 4 сентября 2019 года, отчитались в Государственной фискальной службе.

Как известно, после 22 августа украинцы уже не могут растаможить евробляхи по льготам. Теперь владельцев авто, которые не растаможили транспортные средства и превысили срок их доставки к границе, начали штрафовать.

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  • Превышение срока на 20-30 суток – штраф в размере 85 000 грн;
  • Превышение срока более чем на 30 суток – штраф в размере 170 000 грн или конфискация авто.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафов для евроблях.

Источник: Зеркало недели

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