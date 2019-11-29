Как подобрать шкаф-купе, который будет эффективно использовать внутреннее пространство – читайте в материале Фактов ICTV.

Главная современная мебель для хранения вещей — это шкафы-купе. Он наиболее эффективно использует внутреннее пространство и способен превратить недостатки планировки в достоинства благодаря возможности установки в глухих углах и нишах. А еще — это один из наиболее универсальных предметов мебели, которая в зависимости от места установки может преображаться и дарить непривычный опыт и возможности.

Шкаф-купе для хранения сезонных вещей

Один из наиболее распространенный сценариев использования шкафа-купе. Если установить его в прихожей, тогда будет удобно там хранить поглубже несезонные предметы: от зимних курток летом до лыжных ботинок и летних шин зимой.

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На передний план должны выйти актуальные в эту пору года обувь и одежда. А также все, что может пригодиться перед выходом на улицу — средства для чистки обуви и кошачьей шерсти, фонарики и зонты.

Шкаф-купе для уюта

Если установить шкаф-купе в спальне, то применим уже другой сценарий, где в нем будет храниться постельное белье и принадлежности, а также основная одежда. Можно выходить из своей “берлоги” готовым к любым сложностям “этого жестокого и прекрасного мира”.

Шкаф-купе для зонирования помещений

Данный предмет мебели способен не только хранить в себе все что нужно и в данный момент не используется. Он также является отличным инструментом для зонирования комнат.

Что если поместить шкаф-купе не в спальне, а спальню поместить в шкаф? Такой вариант идеально подойдет для однокомнатных квартир. При помощи раздвижных дверей можно отделить часть комнаты и поместить там кровать и полочки, где разместится все необходимое, от книг до ночной косметики. Если возникнет желание отгородиться от своего супруга перед телевизором, достаточно прикрыть двери, полностью от шума это не избавит, но как-минимум будет проще абстрагироваться от окружения.

Шкаф-купе для работы

Частный случай зонирования помещения — это кабинет внутри шкафа купе. С закрытыми дверями ничего не будет напоминать о работе, но, если раздвинуть створки — откроется доступ к письменному столу.

На него можно поместить монитор или ноутбук, придвинуть кресло и работать, а если сделать кабинет достаточно большим, то можно даже закрыться, чтобы домашние не отвлекали от рабочих обязанностей.

Впрочем, офисным рабочим местом можно не ограничиться. Например, если установить шкаф-купе на балконе (или даже в гараже/подвале), то можно организовать там небольшую мастерскую, чем бы вы не занимались. Или своеобразную студию для художника. В любом случае все под рукой и удобно.

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