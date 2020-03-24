У народного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус. Об этом в Facebook.

— Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач, — сообщила нардеп Виктория Гриб.

По ее словам, последний раз она контактировала с ним на заседании парламента 17 марта.

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В связи с этим она будет неделю находиться на обсервации, так как Рудык в сессионном зале сидит перед ней.

К слову, депутат Сергей Шахов, в которого диагностировали коронавирус, сидит рядом с Рудыком.

Ранее Факты ICTV писали, что коронавирус у Шахова подтвердился 18 марта, а 21 марта он был госпитализирован в Александровскую больницу с пневмонией.