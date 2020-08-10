Украинский хип-хоп исполнительница Alyona Alyona обратилась к белорусам, которые вышли на протесты.

— Сейчас 2020 года, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. Я помню, какой ценой нам это далось, какие потери мы понесли. Поэтому именно сейчас эта свобода очень ценная, — отметила Alyona Alyona.

Она добавила, что всем сердцем переживает за народ Беларуси.

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— Я верю в молодежь, в людей, в то, что народ так же единый как и мы. Все они имеют силы достичь своих целей и свергнуть власть, которая не дает дышать свободно, — добавила исполнительница.

Протесты в Беларуси

В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. На акции вышли люди, которые не поддерживают победу Александра Лукашенко на президентских выборах.

В центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов задействовали войска специального назначения.

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