Разумков назвал зарплату и сказал, как искоренить “деньги в конвертах”

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что его заработная плата составляет от 38 до 42 тыс. грн, а народные депутаты не получают зарплату в конвертах.

По его словам, он ни разу не получал зарплату в конверте, и считает, что другие тоже. А чтобы искоренить такую ​​систему коррупции нужно обеспечить нормальную заработную плату.

— Сегодня моя зарплата как главы Верховной Рады — 38-42 тыс. грн. Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 3-6 тыс. грн, мне совесть не позволяет, — отметил Разумков.

Он считает, что в этом вопросе должен быть высокий уровень контроля со стороны антикоррупционных органов. Статья о незаконном обогащении предусматривает ограничение свободы, уголовной ответственности и потерю должности. Это серьезные аргументы для того, чтобы адекватный человек этого не делала, потому что можно получить реальный срок.

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Кроме того Разумков утвердил, что народный депутат, который позволяет себе брать взятку, не удержится от этого, даже в случае серйозного повышения заработной платы.

— Здесь должен быть предохранитель. Который будет четко давать понимать, что если ты согласишься на это искушение, ты можешь получить реальный срок. Например, в Европе высокий уровень уважения к государственным служащим, большой социальный пакет для них, для их семей. И они хорошо понимают, что если ты хотя бы раз попадешь в проблему, ты на себе поставишь большой черный крест, — рассказал председатель Верховной Рады.

Закон об ответственности за ложь в декларации

7 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации.