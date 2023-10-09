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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У США поки що немає “прямої інформації” про причетність Ірану до планування нападу на Ізраїль

Білий дім США
Фото: Unsplash

Хоча Сполучені Штати вважають, що Іран значною мірою причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Вашингтона зараз немає “прямої інформації”, яка б пов’язувала Тегеран із атакою.

Про це заявив у коментарі журналістам заступник радника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер.

– Що ми можемо чітко сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки підтримував ХАМАС протягом десятиліть… Чого ми не маємо, так це прямої інформації, яка свідчить про причетність Ірану до замовлення або планування атак, що сталися за останні декілька днів, – повідомив він в ефірі телеканалу ABC.

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Файнер зазначив, що США продовжать уважно стежити за цим.

Він звернув увагу, що Тегеран надавав ХАМАСу зброю та фінансову підтримку, а також проводив навчання бойовиків.

Що відомо про напад на Ізраїль

Бойовики терористичного руху ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль зранку 7 жовтня. Вони завдали масованого ракетного удару, запустивши тисячі ракет, а також прорвалися на ізраїльську територію з сектору Гази сушею, морем і повітрям.

Ізраїль офіційно оголосив про стан війни в країні. Станом на 9 жовтня ізраїльська армія повідомила про відновлення контролю над населеними пунктами на кордоні з сектором Гази.

Кількість загиблих в Ізраїлі вже сягнула 800 осіб. Кілька тисяч зазнали поранень.

Наразі підтверджено загибель двох українок в Ізраїлі. Дипломати вивезли пораненого українського хлопчика з міста Сдерот. Перевіряється інформація про можливу загибель ще кількох українців.

Відомо, що авіаносна ударна група ВМС США прямує до східної частини Середземного моря для підтримки Ізраїлю. У Вашингтоні також пообіцяли надати країні додаткове обладнання та ресурси, зокрема боєприпаси.

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Джерело: CNN
Іран, Білий дім, Війна в Ізраїлі, США
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