У Кремлі після вояжу Путіна вперше згадали про угруповання Дніпро: про що це свідчить

У Кремлі вперше з початку повномасштабного вторгнення згадали про існування російського угруповання військ Дніпро.

На одну з перших згадок про таке угруповання звернули увагу в розвідці Міноборони Великої Британії, коли вивчали пресреліз Кремля про візит президента РФ Володимира Путіна на окупований Росією Південь України 18 квітня.

У британському відомстві відзначають: для назви угруповання окупанти використали російське написання назви української річки Дніпро.

А застосування терміну “угруповання військ” було досить специфічним.

Таким чином, вважають британські розвідники, у РФ мали намір продемонструвати, що оперативне формування є великим та організованим.

– На початку вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких була приєднана до своїх військових округів у РФ, наприклад, Західна та Центральна групи військ. Існування очевидно нового угруповання свідчить про те, що колишня організація сил еволюціонувала, імовірно, через значні втрати, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Місія угруповання військ Дніпро, імовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, а особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро.

Зауважимо, що 18 квітня на сайті Кремля повідомили, що Володимир Путін побував в окупаційному штабі угруповання військ Дніпро на Херсонському напрямку, а потім вирушив до штабу Національної гвардії Схід на анексованій території Луганської області.

За місяць до цього очільник Кремля здійснив вояж до Криму до річниці окупації півострова, а після цього буцімто прилетів до поки що захопленого Маріуполя Донецької області.

Показові “поїздки” президента РФ почалися на другий день після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на його арешт у справі про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Тепер диктатора можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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