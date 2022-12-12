Грудень, 12 в 12:15

Сьогодні зранку, 12 грудня, до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Адреса відправника є такою ж, як на попередніх конвертах, які приходили до українських дипломатичних установ у різних країнах Європи: автосалон Tesla в німецькому містечку Зіндельфінген.

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Наразі поліція Греції проводить розслідування.

В МЗС наголошують, що очікують на результати розслідування від німецьких правоохоронців.

За словами Олега Ніколенка, наразі зафіксовано 33 випадки погроз у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого з того не вийде.

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З кінця листопада до українських дипломатів у різних країнах почали надходити погрози.

30 листопада посольство України у Мадриді отримало конверт з вибухівкою. Тоді пристрій здетонував, травми отримав співробітник дипустанови. Іспанська поліція вже встановила, звідки відправили конверт. Цього дня ще два українські посольства отримали пакунки з погрозами.

1 грудня вибухівки також прислали до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс компанії Instalaza в Сарагосі.

Через два дні після вибуху до українського посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок.

А ще у п’яти країнах до українських посольств надійшли посилки з очима тварин.