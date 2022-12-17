Грудень, 17 в 16:55

Папа Римський Франциск хотів би отримати як подарунок на Різдво “трохи миру”. При цьому він згадав про повномасштабну війну в Україні.

Таку заяву понтифік зробив, в інтерв’ю іспанському виданню АВС.

– Трохи миру. Скільки воєн у світі! Та, що в Україні, нас стосується найбільше. Але згадаймо також М’янму, Ємен, Сирію, де вони воюють уже тринадцять років, – наголосив Папа Римський, відповідаючи на запитання про бажаний подарунок на Різдво.

Як відомо, після початку повномасштабної війни понтифік неодноразово закликав вірян молитися за мир в Україні. Він закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити “спіраль насильства і смерті” та попереджав про неприпустимість ядерної загрози.

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Понтифік порівнював війну РФ проти України зі знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.

На початку грудня, під час традиційного різдвяного візиту на Іспанські сходи в Римі папа Франциск заплакав під час молитви, коли заговорив про Україну.

Крім того він закликав до скромного святкування Різдва цього року, а зекономлені кошти передати на підтримку українців.

Водночас Папу Римського за час повномасштабної війни кілька разів критикували за певні заяви чи дії. Наприклад, у Ватикані вирішили “примирити” українців та росіян на католицький Великдень та ініціювали хресну ходу, під час якої хрест мали нести українка і росіянка. Ця ідея спровокувала обурення серед українців.

Понтифік назвав дочку ідеолога Кремля Олександра Дугіна Дарію, яку підірвали в авто, “невинною жертвою війни”. Він також висловив думку, що та жорстокість, яку війська РФ чинять в Україні, насправді начебто не притаманна російському народові.

Джерело: АВС