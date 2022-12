На рішення Путіна почати війну могли вплинути ліки – розвідка Данії

Президент Росії Володимир Путін міг ухвалити рішення про початок війни проти України під дією ліків.

Про це в інтерв’ю Berlingske повідомив представник Служби оборонної розвідки Данії Йоаким (прізвище не розголошується, – Ред.).

Натомість Йоаким не вважає, що Володимир Путін страждає від смертельної хвороби.

Шкутильгання президента РФ, його знерухомлена рука чи дивна поведінка під час сидіння, коли очільник Кремля міцно тримається за стіл, каже Йоаким, радше, свідчить про серйозний хронічний біль після кількох падінь та аварій.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022