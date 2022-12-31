На рішення Путіна почати війну могли вплинути ліки – розвідка Данії

Грудень, 31 в 11:20

Президент Росії Володимир Путін міг ухвалити рішення про початок війни проти України під дією ліків.

Про це в інтерв’ю Berlingske повідомив представник Служби оборонної розвідки Данії Йоаким (прізвище не розголошується, – Ред.).

– Манія величі є одним із відомих побічних ефектів гормональних ліків, які тоді приймав Путін. Про це не можна говорити напевне, але, не виключено, що дія препаратів була одним із факторів, що вплинули на його рішення, коли він розпочав війну проти України, – зазначив представник розвідки.

Натомість Йоаким не вважає, що Володимир Путін страждає від смертельної хвороби.

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Шкутильгання президента РФ, його знерухомлена рука чи дивна поведінка під час сидіння, коли очільник Кремля міцно тримається за стіл, каже Йоаким, радше, свідчить про серйозний хронічний біль після кількох падінь та аварій.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F — Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022

Представник Служби оборонної розвідки Данії наголошує: такі висновки він зробив не після вивчення численних відео, а має достовірне джерело інформації.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що в очільника Кремля Володимира Путіна кілька важких захворювань, одне з яких – рак.

Видання NewsWeek із посиланням на дані трьох керівників американської розвідки навіть повідомляло, що президент Російської Федерації протягом квітня пройшов терапевтичний курс для лікування онкологічного захворювання на пізній стадії.

Те, що Володимир Путін серйозно хворий, заявляв і колишній офіцер британської розвідки в Росії Крістофер Стіл.

Тим часом наприкінці травня в американській розвідці попередили, що немає перевіреної інформації про стан здоров’я Путіна.

У липні це ж підтвердив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

На переконання президента України Володимира Зеленського, у Путіна справді є хвороба – це неповага та тортури українського народу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Berlingske

Фото: Президент Росії