Штайнмаєр заступився за Шольца: Обережність у постачанні зброї виправдана

Січень, 20 в 13:30

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає виправданою обережність уряду щодо постачань Україні важкого озброєння.

На його переконання, кожен відповідальний політик повинен запитувати себе, коли та за яких обставин конфлікт може різко загостритися.

Крім того, вважає Штайнмаєр, потрібно оцінювати, яку ціну матиме відсутність підтримки.

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А Німеччина, наголошує президент Німеччини, підтримує Україну “суттєво та постійно”.

Натомість Штайнмаєр розкритикував політику Німеччини щодо Росії перед нападом на Україну.

– Було помилкою не помітити завчасно, наскільки принципово змінився погляд президента РФ Володимира Путіна на світ, а також те, що, навіть попри ризик політичного, соціального та економічного розвалу РФ, він не поступиться своїми імперськими цілями. Путін оголосив Захід своїм ворогом, і з цього треба було робити висновки, – переконаний Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Зауважимо, що сьогодні, 20 січня, на авіабазі Повітряних сил США Рамштайн у Німеччині триває восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України, або зустріч у форматі Рамштайн.

Ключовим питанням під час засідання має бути надання Україні бойових танків Leopard 2.

Перед Рамштайном-8 навіть утворилася коаліція держав, які готові надати ці танки ЗСУ, однак не можуть цього зробити без погодження з Берліном.

Через зволікання останнього західні партнери почали активно чинити тиск на Німеччину з цього питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори із союзниками щодо можливих поставок важких танків в Україну, але попередив, що будь-які заяви мають бути зроблені в унісон з іншими західними партнерами.

Джерело: Wirtschaftswoche