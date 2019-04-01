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Бійка спостерігачів, втрачені ключі і бюлетень у роті: курйози під час виборів 2019

Під час виборів 2019 було чимало курйозів: бійка спостерігачів, загублені ключі від шафи з бюлетенями та дивакуваті порушення самих виборців.

Бійка спостерігачів, втрачені ключі і бюлетень у роті: курйози під час виборів 2019

Серед курйозів під час виборів 2019 у ЦВК зазначили бійку двох спостерігачів від громадських організацій.

– Причина конфлікту була в тому, що кожен з них намагався відвоювати право зафіксувати порушення виборчого законодавства, – розповідає заступник голови ЦВК Євген Радченко.

На Сумщині виборець намагався у роті винести бюлетень з дільниці.

– Члени комісії це побачили і прямо з рота витягли бюлетень. Пояснити свої дії він не зміг, – кажуть у ЦВК.

А на одній з виборчих дільниць на Львівщини трапився курйоз з ключами. Там загубили ключі від шафи, де зберігалися  бюлетені. Тому прийшлося відкривати її болгаркою.

– Жоден бюлетень не постраждав, – каже Радченко.

Читайте: Наймасовіше порушення на виборах 2019

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували результати першого туру виборів президента по екзит-полу.

 

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