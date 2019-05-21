Главою МЗС України може стати Вадим Пристайко. Факти ICTV дізналися все, що про нього відомо.

За інформацією ЗМІ, очолити МЗС України може Вадим Пристайко. Факти ICTV зібрали все, що про нього відомо.

Хто такий Вадим Пристайко

Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. За його плечима Київський політехнічний інститут та Українська академія зовнішньої торгівлі.

Він у 2002-2004 роках обіймав посаду консула України у Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України у США. Також Пристайко обіймав посаду посла України у Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

Чи готовий стати головою МЗС?

За словами Вадима Пристайка, главою МЗС він стане лише за президентства Володимира Зеленського і якщо пропозиція надійде саме від нього.

Зараз він від імені МЗС допомагає перехідній команді у проведенні ефективних міжнародних зустрічей. 20 травня Пристайко був присутнім на міжнародних зустрічах Володимира Зеленського з гостями інавгурації.

Декларація

Вадим Пристайко за 2018 рік задекларував п’ять квартир у Києві і автомобіль BMW Х1. Нерухомість знаходиться у спільній власності з сином і дружиною. Також у декларації значиться дохід від основного місця роботи у МЗС – 271 136 гривень.

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До речі, Олену Зеркаль можуть призначити заступником голови Адміністрації Президента з міжнародних питань.