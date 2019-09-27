Що впливає на високий рівень довіри до Володимира Зеленського і за яких умов він може почати знижуватися – розбиралися Факти ICTV.

Пройшло вже більше ста днів, як Володимир Зеленський став президентом України. Він перший, кому вдалося отримати довіру населення у понад 70%. Але відчуття перемоги не тільки досі витає в повітрі, але навіть зміцнює свої позиції. Бо ті 73%, які 21 квітня дали відчути йому смак перемоги, не те що навіть не похитнулися у своєму виборі, а й продовжують надалі демонструвати президенту свою прихильність.

Так, хтось це може списати на те, що минуло зовсім мало часу, суспільство ще не бачило серйозних і непопулярних кроків, от і не встигло розчаруватися. З цією думкою не можна не погодитися. Але, з іншого боку, суспільство дає чітку вказівку – у тебе є карт-бланш, тільки не забувай про наші очікування.

А вони, згідно з даними соціологічних опитувань, не надто і змінилися. Дослідження Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва демонструє такі головні проблеми, вирішення яких вимагають українці: припинення вогню на Донбасі, зростання життєвих стандартів зарплат – пенсій, зниження тарифів, покарання винних у корупції посадовців та зменшення впливу олігархів на політику.

Українці не зраджують своїй ментальності навіть у випадку з вибором Зеленського на посаду президента. В його особі і монобільшості в Раді вони знайшли чарівного помічника, на якого можна перекласти відповідальність, відмовитися від власної громадянської активності. Вони сподіваються, що одна людина разом зі своєю партією зробить так, щоб всім було добре.

Що ж, факт залишається фактом. Більше 70% підтримки. Але що впливає на цю частину суспільства, які дії Зеленського так подобаються українцям. Чого в них більше – раціональності і доцільності чи популізму? Розбиралися в цьому Факти ICTV.

На такий рівень довіри, на думку політолога Володимира Фесенка, впливає те, що немає непопулярних рішень, певні закономірності, які існували завжди, а ще підтримка виборців.

Зберігається як ядро довіри підтримка тих виборців, які були прихильниками Володимира Зеленського під час президентських і парламентських виборів. По-друге, це підтримка законодавчих ініціатив президента. Крім того, є певні закономірності. Досвід української політики свідчить про емоційні гойдалки. Найвищий рівень підтримки у будь-якого нового президента – це перші місяці на посаді. І це було у всіх попередніх президентів.

Оскільки представники Офісу президента, особливо Андрій Богдан, полюбляють повторювати, що постійно стежать за соціологією, то команда президента потроху починає робити певні кроки, аби не втрачати підтримки суспільства.

Покарання винних у корупції посадовців

Чи не кожен візит президента у регіони закінчується публічною доганою посадовцям. Володимир Олександрович всіх і все ставить на місце. То він чиновника у Борисполі з зали виганяє, то меру Сміли пропонує продати авто, щоб сплати борги за опалення, не забуває запитувати на Закарпатській митниці у чиновників, звідки гроші на айфон.

Де тут покарання винних у корупції – запитаєте ви. Відповідь – на картинці. Народ хоче хліба і видовищ, він їх має. Нехай те, що президент накричить на першого, другого, десятого чиновника проблеми не вирішує, але зате деякі українці цим задоволені.

Досить лише почитати схвальні фейсбучні відгуки під кожною подібною новиною. Але така реакція зрозуміла, бо суспільство, схвалюючи подібні дії, ототожнює себе з владою, яка карає ненависних клерків. Тому й виходить, ніби не Зеленський відчитує чиновника, а кожен українець особисто.

Читайте: В Україні запрацював Антикорупційний суд

Зниження тарифів

Питання тарифів – ще одне слабке місце українців. Не один політик, пробиваючи собі шлях до влади, скористався ним. На скільки тільки не обіцяли знизити ціну на газ. А з приходом Володимира Зеленського вона почала знижуватися. Насправді – ні. Так може здаватися тільки для широкого загалу.

Президент не впливав та і не може впливати на тарифи. А ціна на газ справді знижується кілька місяців поспіль, бо Кабмін і Нафтогаз схвалили зручну формулу. Вона полягає у тому, що з червня Нафтогаз повинен продавати газ для населення за ціною, яка є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків публічних джерел.

Влітку ціна на газ на Українській енергетичній біржі виявилася найнижчою, тому Нафтогаз, відповідно до ухваленої раніше постанови, знизив вартість. Тож приписувати це собі як перемогу не може ніхто, адже прогнозувати ціни на газових біржах досить складно.

Популярні рішення, ухвалені Верховною Радою

Допомагають утримувати рівень довіри ще й перші ухвалені Верховною Радою рішення. Особливо це стосується законів про зняття депутатської недоторканності і зменшення кількості депутатів з 450 до 300 та імпічмент президенту. Протягом багатьох років українці лише чули обіцянки ухвалити подібні законопроекти. А у випадку Володимира Зеленського це була не просто передвиборча обіцянка, а й реальне її виконання.

І тут суспільству не надто важливо, що законопроекти ухвалювалися дуже швидко. Воно хоче покарання для депутатів, які роками їх дурили. Тому подібний стан речей їх повністю задовольняє.

Бо влада вперше за кілька років продемонструвала політичну волю під час ухвалення рішень, які напряму стосуються запитів суспільства. Тому заданий темп ухвалення законопроектів позитивно впливає на імідж Володимира Зеленського. Українці продовжують вірити в обіцяні зміни, бо деякі з них президент починає виконувати відразу.

Обмін полоненими між Україною і Росією

Соціологічні опитування групи Рейтинг і Центру Разумкова, де 71% і 79% відповідно задоволені діяльністю Володимира Зеленського і довіряють йому, проводилися у період з 6 до 10 і з 6 до 11 вересня.

Відповідно, на позитивний рейтинг не міг не вплинути обмін полоненими, який відбувся 7 вересня. В Україну з Росії повернулися захоплені у Керченській протоці моряки та ще 11 політв’язнів, серед яких Олег Сенцов, що був символом боротьби і незламності, а ще певним уособленням і нагадуванням про сотні ув’язнених українців, які перебувають в тюрмах Кремля.

Було немало розмов про ціну цього обміну. Зраду-перемогу навколо події не розганяв тільки лінивий. Але українські громадяни повернулися додому, а це – найголовніше.

Чи можна приписувати цю перемогу безпосередньо Володимиру Зеленському – важко сказати. За офіційною інформацією, питання обміну обговорювалось під час телефонних розмов президентів Росії та України. Але, крім того, над звільненням працювала група людей, чиї заслуги також не можна знецінювати.

Курс долара

Усі вище зазначені речі – це рішення політичного характеру, хоч і важливі. А суспільство хоче покращення умов життя, тобто зростання матеріального добробуту. Тому курс долара, який продовжує падати в ціні, не може не тішити українців.

Адже багато з них пам’ятають, як купували валюту за 27, 28 грн, а були часи, коли за $1 доводилось платити в середньому 37 грн. Тому зміцнення гривні зараз багатьом може навіяти ностальгію, коли іноземну валюту можна було придбати за 8 грн.

Але на курс іноземної валюти впливає декілька факторів. За словами експертів, насамперед – це випуск облігацій внутрішньої державної позики. Продаючи цінні папери, держава зобов’язується виплачувати відсотки в заздалегідь обговорений термін та під встановлену прибутковість. Впливає на зміцнення гривні і політика високих процентних ставок Нацбанку.

Як довго зможе втриматися високий рейтинг

Отож, всі вище зазначені фактори так чи інакше впливають на рейтинг Володимира Зеленського. Але, на думку експертів, високий рівень довіри зможе протриматися приблизно півроку, до листопада-грудня.

Повільне, поступове зниження рейтингів починається приблизно через півроку. Певні події можуть сприяти більш швидкому зменшенню цих показників. Вже озвучено кілька непопулярних рішень, навколо яких буде політична боротьба. Зараз це стосується пропозиції створити ринок сільськогосподарських земель, навколо якої є багато дискусій. Крім того, є традиційні проблеми. Це тарифна проблема, проблема опалювального сезону. А ще багато що залежатиме від ситуації на Донбасі, – говорить Володимир Фесенко.

Поки, зважаючи на дії президента, можна точно сказати одне – Володимир Зеленський і його оточення уважно стежать за запитами суспільства і намагаються певною мірою задовольнити їх, аби зберегти рівень підтримки і довіри.

З одного боку, Верховна Рада ухвалює потрібні рішення швидко, аргументуючи це необхідністю змін. З іншого – сам Володимир Зеленський намагається діяти обережно, щоб не викликати невдоволення суспільства.

Вікторія Гірко