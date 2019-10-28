У листопаді в Україні суттєво здорожчає газ для промислових споживачів та повинна запрацювати нова митна служба.

Що зміниться в Україні з 1 листопада 2019 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи та платежі

НАК Нафтогаз України з 1 листопада 2019 року підвищить тарифи на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді вони зростуть на 18,4-19,6%.

У залежності від обсягів закупівлі та умов оплати, Нафтогаз пропонує газ за ціною 5 861 – 6 463 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

З 1 листопада діятимуть тільки нові рахунки для сплати податків у зв’язку із запровадженням міжнародного стандарту номера банківського рахунка (IBAN). Нові рахунки для сплати податків та зборів можна знайти за посиланням.

Курс долара

За словами старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, на початку листопада долар на міжбанку може торгуватися близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках – близько 25-25,3 грн.

Після цього зростання іноземної валюти продовжиться. За прогнозом економіста Ігоря Гарбарука, до кінця 2019 року курс долара в обмінниках зросте до 27-27,5 грн/1$.

Митниця

Оновлена Державна митна служба України запрацює у листопаді 2019 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час ефіру Свобода слова на ICTV.

– Ми сподіваємося, що 1 листопада ми запустимо нову митницю, і ви відчуєте зміни, – сказав голова Кабінету міністрів.

Читайте: Час схем у минулому: Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці

Документи

З листопада українські водії отримають можливість мати свої водійські права у смартфоні. Українці зможуть створювати власні е-посвідчення або е-технічні паспорти за допомогою мобільного додатку.

Рибальство

У багатьох областях України з 1 листопада 2019 року розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Триватиме він до початку весняно-літньої заборони на період нересту водних біоресурсів у 2020 році.

Подорожі

В Україні 13 листопада запрацює безвіз із Домінікою. Кабмін затвердив угоду, що регламентує скасування короткострокових віз зі Співдружністю Домініки.

Авікомпанія Міжнародні авіалінії України скорочує програму польотів з аеропорту Бориспіль. На весь зимовий сезон навігації МАУ припинить виконання рейсів до Аммана, Мінська і Риги. Повітряне сполучення між Києвом і Пекіном призупинять, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ буде знижено до трьох щотижневих рейсів.

Тестова експлуатація КПВВ Каланчак розпочнеться 10 листопада. Будівництво споруджень на КПВВ Каланчак на адміністративному кордоні з окупованим Кримом завершується, 10 листопада розпочнеться його тестова експлуатація, а 15 листопада цей пункт відвідає президент України Володимир Зеленський.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.