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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Це буде досить швидко: Клименко про розслідування авіакатастрофи в Броварах

Ігор Клименко
Фото: МВС

Розслідуванням катастрофи гелікоптера в Броварах, в якій загинуло керівництво МВС, займаються Офіс генпрокурора та ДБР, коли будуть результати – сказати складно, ймовірно, “це буде досить швидко”.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна.

– Офіс генпрокурора і Державне бюро розслідувань проводять це розслідування, я сподіваюся, що найближчим часом вони зможуть поділитися результатами цього провадження. З мого боку було б некоректно коментувати перебіг досудового розслідування, яке не стосується МВС, – наголосив він.

Цього разу Клименко не назвав конкретніших дедлайнів щодо оприлюднення результатів.

23 лютого глава МВС Ігор Клименко повідомив, що перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах будуть за півтора місяця.

Станом на 3 березня слідство вже мало розшифровки чорної скриньки, яку виявили на місці падіння гелікоптера у Броварах.

Наразі серед основних розглядають три версії: людський чинник, технічна несправність і зовнішнє втручання.

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Ігор Клименко

Джерело: РБК-Україна
Ігор Клименко, Бровари, Гелікоптер, Катастрофа, МВС
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