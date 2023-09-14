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Валерій Савицький, редактор стрічки

Штати й Німеччина близькі до передання Україні ATACMS і Taurus – Кулеба

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Україна продовжує обговорювати з союзниками питання ухвалення рішення про надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus, наразі є просування стосовно обох треків.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоби пришвидшувати постачання вже обіцяного й отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони, – зазначив очільник українського МЗС.

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Він зазначив, що також триває активна робота над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини.

– Щодо обох треків є просування вперед, але, звісно, остаточне рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалено, – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомив, що останніми тижнями у США істотно активізувалося обговорення передання Україні ракет дальнього радіусу дії ATACMS і що президент Джо Байден незабаром ухвалить остаточне рішення.

Водночас, 12 вересня у Держдепартаменті наголосили, що США наразі не змінили позицію щодо надання Києву ракет цього типу.

Президент Володимир Зеленський спробує переконати Джо Байдена передати ATACMS вже цієї осені.

Тим часом Дмитро Кулеба зазначив, що всередині Німеччини просувається вперед питання надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Рішення про це лежить у канцлера Німеччини Олафа Шольца на столі.

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Штати й Німеччина близькі до передання Україні ATACMS і Taurus – Кулеба

ATACMS, Taurus, Кулеба, Німеччина, США
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