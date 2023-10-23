Удар по терміналу Нової Пошти під Харковом і бої за Авдіївку: головні новини 22 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 22 жовтня 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Рятувальна операція після ракетного удару на Харківщині

У Харківській області завершилася рятувальна операція після російського удару по терміналу Нової пошти у смт Коротич. Там загалом загинуло шестеро людей, ще поранено 17 осіб.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після атаки рятувальники надали необхідну допомогу всім постраждалим. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зараз дивляться

Загиблі під час ракетного удару співробітники Нової пошти провели останні хвилини життя, сортуючи гуманітарну допомогу. Це можна побачити на відеозаписі, де зафіксовано момент влучання ракети по терміналу, яке показала компанія.

– Ми обовʼязково відповімо Росії на кожен прояв терору. І на цей удар теж, – стверджує президент України.

Окупанти вдарили авіабомбою по Курилівці

Російські військові завдали удар ФАБ-250 по Курилівці Купʼянського району. За даними Харківської обласної прокуратури, через атаку поранена 39-річна жінка.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство. Розпочато досудове розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

ЗСУ знищили російський комплекс Зоопарк за $10 млн

Сили оборони України знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби Зоопарк, вартість якого становить понад $10 млн, поділився речник Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що загальні втрати РФ за добу там становлять 615 осіб. За останні три доби понад 10 російських окупантів здалися в полон.

Українські воїни знищили 34 одиниці військової техніки, зокрема, шість танків, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, дев’ять дронів, п’ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Запеклі бої за Авдіївку

Втрати російської армії через атаки на Авдіївку Донецької області збільшилися до 90%, підрахували у британській розвідці.

За даними Міноборони Британії, з лютого 2022 року РФ значно збільшила чисельність армії на території України шляхом вербування і часткової мобілізації восени минулого року.

РФ має можливість утримувати під контролем тимчасово окуповані території України та проводити наступальні операції, не шкодуючи особового складу завдяки чисельності завербованих солдат.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. Тут вдалося відбити близько 20 атак РФ.

Стрілянина у Київській області

У Переяславі Київської області п’яний чоловік відкрив стрільбу з саморобної рушниці на території рибацької бази. За даними поліції, громадянин здійснив постріл у бік автомобіля 37-річного чоловіка, чим пошкодив двері з боку водія.

Після цього чоловік прикладом зброї розбив вікна машини, викинув рушницю у річку та почав погрожувати навколишнім людям гранатою. Обійшлося без постраждалих. Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка.

Згодом стало відомо, що чоловік був раніше судимий. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру за ч. 4 ст .296 ККУ. Громадянину загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Ситуація на фронті

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки російських окупантів у районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, зазначають українські військові.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаки армії РФ у районах Вербового та Роботиного. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів там зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку окупанти завдали ударів по населених пунктів Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Барвінок, Іванівка, Станіслав і Херсон.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У Києві на блокпості на смерть збили військового

На блокпості при вʼїзді до Києва водій автомобіля Honda скоїв наїзд на військового, який від отриманих травм помер.

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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