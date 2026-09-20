Польща розширює систему цивільного оповіщення у східних регіонах на тлі дедалі частіших російських ударів поблизу польсько-українського кордону.

Польща розширює мережу сирен через удари РФ поблизу кордону

Як повідомив під час брифінгу в Любліні міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський, Росія змінила тактику атак, через що прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу кордону дедалі частіше опиняються під загрозою ударів реактивними безпілотниками та ракетами.

Кервінський зазначив, що польська влада активніше використовує засоби реагування на такі загрози. Якщо на початку 2024 року в регіоні було близько 30 сирен, які можна було дистанційно активувати, то нині їхня кількість зросла майже до 350.

Зараз дивляться

Посилення системи безпеки відбувається після низки російських атак на заході України, які сталися неподалік польського кордону.

Зокрема, у четвер аеропорти Любліна та Жешува тимчасово призупинили роботу. Польща та інші країни НАТО піднімали винищувачі через масштабну російську повітряну атаку на західні області України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що внаслідок одного з ударів потужний вибух стався лише за кілька сотень метрів від польського пункту пропуску Дорогуськ. Російська атака була спрямована по автозаправній станції на українській території.

Ще один інцидент стався 13 вересня, коли російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда на залізничній станції на заході України приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Удар спричинив перебої в регіональній логістиці.

Польська влада наголошує, що під час цих атак повітряний простір країни не порушувався. Водночас близькість російських ударів до кордону змушує Варшаву посилювати заходи безпеки на східному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща розпочала посилення інфраструктури на кордоні з Україною на тлі зростання загроз з боку Росії.

Водночас Дональд Туск попередив про ризик гібридних ударів Росії по країнах, які підтримують Україну. За його словами, Москва може подавати такі атаки на території НАТО нібито випадково.

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