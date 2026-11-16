Україна вже кілька днів отримує інформацію про підготовку росіян до чергової масованої атаки. Серед потенційних цілей залишаються об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

РФ готує нові удари по Україні

За його словами, російські стратегічні бомбардувальники можуть протягом пів доби перелетіти на європейську частину РФ, і звідти вже готувати нові удари по Україні.

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Ігнат наголосив, що інформація про підготовку атаки надходить уже кілька днів, тому для українських військових такі попередження не є несподіваними.

– Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: вони не відмовилися від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури, – зазначив речник Повітряних сил, і наголосив, що Сили оборони готуються до відбиття атаки.

Юрій Ігнат також наголосив, що Україна розраховує на посилення протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів для зенітних гармат і авіації, а також ракет малого та середнього радіуса дії.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про дані української розвідки щодо підготовки Росією нових атак, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

Раніше речник Повітряних сил заявляв, що Росія може випускати понад 300 балістичних ракет на місяць.

У жовтні Юрій Ігнат наголошував, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot Україні могло б вистачити на кілька років. А там в окремих випадках на одну ціль запускали до восьми перехоплювачів.

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