З 22 серпня по 4 вересня 2019 року було виписано 243 протоколи власникам євроблях.

За час вступу в силу штрафних санкцій проти власників автомобілів з єврономерами були оштрафовані 243 водії.

Стільки протоколів було складено у період з 22 серпня по 4 вересня 2019 року, відзвітували у Державній фіскальної службі.

Як відомо, після 22 серпня українці вже не можуть розмитнити євробляхи за пільгами. Тепер власників авто, що не розмитнили транспортні засоби та перевищили термін їхньої доставки до кордону, почали штрафувати.

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Перевищення терміну на 20-30 діб – штраф у розмірі 85 000 грн;

Перевищення терміну більш ніж на 30 діб – штраф у розмірі 170 000 грн або конфіскація авто.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про відтермінування застосування штрафів для євроблях.

Джерело: Дзеркало тижня