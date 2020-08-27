Холостячка 2020: учасники про Ксенію Мішину і перші враження

Учасники реаліті-шоу Холостячка на СТБ поділилися своїми враженнями з першої зустрічі з Ксенією Мішиною, а також про те, як вони знайомляться з дівчатами.

Однак до прем’єри шоу імена учасників не оголошуються.

За словами творців проекту, перше на що багато хто звертав увагу і чому заповнювали анкети – неймовірно красиві очі Ксенії, її жіночність, світогляд і харизма.

– У звичайному житті я достатньо мало знайомлюсь, оскільки не вистачає часу. А коли є час на відпочинок, не завжди займаюсь пошуком нових знайомств. Зазвичай, зустрічі з дівчатами – випадковість. Наприклад, коли з друзями відпочиваємо в ресторані, можу підійти до дівчини, яка сподобалась і познайомитись, – коментує один з учасників.

До слова, не всі учасники шоу знали Ксенію за її проектами, тому для них вона була чистим аркушем.

Також, представники сильної статі поділилися, що перша вечірка була невеликим стресом через хвилювання від зустрічі з головною героїнею і наявності камер навколо, до яких більшість не звикли.

– Дуже хвилювався. Не можу навіть описати почуття. Коли побачив кількість камер та знімальну групу, подумав: Куди я потрапив? Це не моє життя. А ще потрібно було щось говорити. Це був страшний сон. Але з часом хвилювання пройшло, я зміг розслабитися і просто бути собою, – ділитися враженнями один з героїв.

Однак були й ті, кому не заважали ні камери, ні хвилювання.

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– Не бачу нічого поганого у хвилюванні. Люди завжди переживають та нервують перед важливими подіями. Знайомство з Ксенією було дуже хвилюючою подією. І камери, звичайно, підсилили ці емоції, – ділиться учасник.

Багато учасників стверджують, що познайомиться з дівчиною, яка сподобалася, можна в будь-якому місці. І на проекті, і просто на вулиці.

– Якщо мені подобається якась дівчина, я не веду себе сором’язливо та не видумую, як з нею познайомитись. Подобається? Підходь та знайомся, – каже учасник.

Прем’єра шоу Холостяка запланована на жовтень 2020 року.











Подобається? Підходь і знайомся: перші враження учасників Холостячки / 3 фотографии

Проект Холостячка

У серпні стало відомо про старт роботи над найромантичнішим реаліті країни Холостячка.

Учасницею проекту стала зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина.

Актриса вже ділилася своїми враженнями від проекту і розповідала про те, як проходять перші вечірки.