Холостячка 2020: учасники про Ксенію Мішину і перші враження

Учасники реаліті-шоу Холостячка на СТБ поділилися своїми враженнями з першої зустрічі з Ксенією Мішиною, а також про те, як вони знайомляться з дівчатами.
Однак до прем’єри шоу імена учасників не оголошуються.
За словами творців проекту, перше на що багато хто звертав увагу і чому заповнювали анкети – неймовірно красиві очі Ксенії, її жіночність, світогляд і харизма.
– У звичайному житті я достатньо мало знайомлюсь, оскільки не вистачає часу. А коли є час на відпочинок, не завжди займаюсь пошуком нових знайомств. Зазвичай, зустрічі з дівчатами – випадковість. Наприклад, коли з друзями відпочиваємо в ресторані, можу підійти до дівчини, яка сподобалась і познайомитись, – коментує один з учасників.
До слова, не всі учасники шоу знали Ксенію за її проектами, тому для них вона була чистим аркушем.
Також, представники сильної статі поділилися, що перша вечірка була невеликим стресом через хвилювання від зустрічі з головною героїнею і наявності камер навколо, до яких більшість не звикли.
– Дуже хвилювався. Не можу навіть описати почуття. Коли побачив кількість камер та знімальну групу, подумав: Куди я потрапив? Це не моє життя. А ще потрібно було щось говорити. Це був страшний сон. Але з часом хвилювання пройшло, я зміг розслабитися і просто бути собою, – ділитися враженнями один з героїв.
Однак були й ті, кому не заважали ні камери, ні хвилювання.
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– Не бачу нічого поганого у хвилюванні. Люди завжди переживають та нервують перед важливими подіями. Знайомство з Ксенією було дуже хвилюючою подією. І камери, звичайно, підсилили ці емоції, – ділиться учасник.
Багато учасників стверджують, що познайомиться з дівчиною, яка сподобалася, можна в будь-якому місці. І на проекті, і просто на вулиці.
– Якщо мені подобається якась дівчина, я не веду себе сором’язливо та не видумую, як з нею познайомитись. Подобається? Підходь та знайомся, – каже учасник.
Прем’єра шоу Холостяка запланована на жовтень 2020 року.
Проект Холостячка
У серпні стало відомо про старт роботи над найромантичнішим реаліті країни Холостячка.
Учасницею проекту стала зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина.
Актриса вже ділилася своїми враженнями від проекту і розповідала про те, як проходять перші вечірки.