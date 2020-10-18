За добу ще понад 600 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 18 жовтня сягнула 39 959 269 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 114 633 пацієнтів і 29 888 584 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

США – 8 342 665;

Індія – 7 494 551;

Бразилія – 5 224 362;

Росія – 1 384 235;

Іспанія – 982 723.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

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Де найбільше жертв Covid-19:

США – 224 282;

Бразилія – 153 690;

Індія – 114 064;

Мексика – 86 059;

Велика Британія – 43 579.

Де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 6 597 209;

США – 5 432 192;

Бразилія – 4 635 315;

Росія – 1 065 199;

Колумбія – 847 467.

Коронавірус у світі 17 жовтня

За даними на 17 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 39 266 928 жителів планети.

З них 1 103 517 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.