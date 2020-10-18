За добу ще понад 600 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 18 жовтня сягнула 39 959 269 випадків.
Серед них померли від ускладнень 1 114 633 пацієнтів і 29 888 584 – одужали.
Антилідери за кількістю заражених:
- США – 8 342 665;
- Індія – 7 494 551;
- Бразилія – 5 224 362;
- Росія – 1 384 235;
- Іспанія – 982 723.
Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Де найбільше жертв Covid-19:
- США – 224 282;
- Бразилія – 153 690;
- Індія – 114 064;
- Мексика – 86 059;
- Велика Британія – 43 579.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 6 597 209;
- США – 5 432 192;
- Бразилія – 4 635 315;
- Росія – 1 065 199;
- Колумбія – 847 467.
Коронавірус у світі 17 жовтня
За даними на 17 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 39 266 928 жителів планети.
З них 1 103 517 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.