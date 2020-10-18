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600 тис. за добу: статистика коронавірусу 18 жовтня

За добу ще понад 600 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 18 жовтня сягнула 39 959 269 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 114 633 пацієнтів і 29 888 584 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

  • США – 8 342 665;
  • Індія – 7 494 551;
  • Бразилія – 5 224 362;
  • Росія – 1 384 235;
  • Іспанія – 982 723.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше жертв Covid-19:

  • США – 224 282;
  • Бразилія – 153 690;
  • Індія – 114 064;
  • Мексика – 86 059;
  • Велика Британія – 43 579.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 6 597 209;
  • США – 5 432 192;
  • Бразилія – 4 635 315;
  • Росія – 1 065 199;
  • Колумбія – 847 467.

Коронавірус у світі 17 жовтня

За даними на 17 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 39 266 928 жителів планети.

З них 1 103 517 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.

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