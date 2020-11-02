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Чи зупинять громадський транспорт у разі посилення карантину в Україні

У разі нового посилення карантину в Україні роботу громадського транспорту зупинятимуть в останню чергу.

Зокрема, це може статися, якщо кількість нових випадків Covid-19 збільшиться настільки, що призведе до колапсу системи охорони здоров’я. Про це в ефірі одноо з телеканалів повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Питання зупинки громадського транспорту розглядатиметься в останню чергу. Однак якщо не дотримуватися протиепідемічних норм, то буде зростання випадків захворювання, яке призведе до колапсу системи охорони здоров’я. Тоді іншого виходу, як зупиняти громадський транспорт, не буде.

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Чи можуть знову закрити метро у Києві

Якщо столиця потрапить у червону карантинну зону, то роботу громадського транспорту в Києві можуть обмежити, а міжобласне і міжрегіональне сполучення заборонити.

За словами Віктора Ляшка, до таких кроків можуть вдатися не відразу, але вони цілком можливі.

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