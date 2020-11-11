Центр з контролю миру у Нагірному Карабаху розмістять в Азербайджані

Спільний центр з контролю миротворців РФ та Туреччини розміститься на території Азербайджану. Звідти контролюватимуть дотриманням перемир’я в Нагірному Карабаху.

У російському Міноборони вважають, що створення спільного моніторингового центру допоможе сформувати тверду основу для врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

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Центр здійснюватиме збір, узагальнення та перевірку інформації про дотримання сторонами конфлікту перемир’я та дії, які порушують домовленості.

Спільний центр також стане органом для розгляду будь-яких скарг, питань та проблем, пов’язаних порушенням режиму припинення вогню та домовленостей, які було підписано 9 листопада.

Миротворці у Нагірному Карабаху

10 листопада Азербайджан та Вірменія підписали угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Також Туреччина заявила про підписання з Російською Федерацією меморандуму, який передбачає створення спеціального моніторингового центру за перемир’ям у Нагірному Карабаху. У центр входитимуть російські та турецькі представники.