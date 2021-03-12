Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала до застосування однодозову вакцину від коронавірусу Johnson&Johnson.

У ВООЗ вказали на безпеку вакцини та її ефективність.

— ВООЗ внесла вакцину від Covid-19, розроблену компанією Janssen (Johnson&Johnson), до списку для екстреного застосування у всіх країнах і для програми COVAX. Це рішення втілили після дозволу Європейського агентства лікарських засобів (EMA), – йдеться у прес-релізі ВООЗ.

У документі наголошується, що вакцина Johnson&Johnson є першою однодозовою, яку внесли до списку ВООЗ.

Також у ВООЗ підкреслили, що “масштабні дані великих клінічних випробувань, наданих компанією, показують, що вакцина також ефективна для літніх людей”.

— Кожен новий, безпечний та ефективний засіб проти Covid-19 – це черговий крок на шляху до контролю над пандемією, – заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Також він закликав усі уряди та компанії дотримуватися взятих зобов’язань та використовувати всі рішення для посилення виробництва вакцин, щоб вони були доступними та прийнятними для усіх.

Вакцину Johnson&Johnson потрібно зберігати за температури -20 градусів за Цельсієм, проте протягом трьох місяців препарат можна зберігати в умовах від двох до восьми градусів. Термін зберігання вакцини становить два роки.

Наступного тижня ВООЗ скличе Стратегічну консультативну групу експертів з імунізації, щоб сформулювати рекомендації щодо застосування вакцини.

Напередодні використання вакцини Johnson&Johnson схвалили у ЄС. Наприкінці лютого вакцину Johnson&Johnson дозволили використовувати в екстрених випадках у США.

Згідно з аналізом, ефективність вакцини Johnson&Johnson через 14 днів після введення однієї дози вакцини становить 66,9% та 66,1% – через 28 днів.

Джерело: WHO