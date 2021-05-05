В рамках так званого проекту Стіна на кордоні України та Росії вже облаштували близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.

Про це повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, спочатку вартість проекту оцінили у 4 млрд грн, але потім вона була зменшена до 2,5 млрд грн. Станом на сьогодні вже витрачено 2 млрд грн, а на 2021 рік на проект виділили ще 338 млн грн.

– Ми завершуємо роботи у Харківській області. Частина робіт тривала у Чернігівській області. Минулого року облаштували одну ділянку в Луганській області та проектно-вишукувальні роботи проводяться у Сумській області. Там інженерні роботи ще не починалися. За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану, – повідомив Дейнеко.

Він також вважає, що надійної стіни, для захисту від російської агресії, на кордоні немає.

– Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви та мужність наших воїнів із ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби і всіх інших сил безпеки і оборони, – заявив Дейнеко.

Російські війська біля кордонів з Україною

Наприкінці березня розвідка Міноборони повідомила, що Росія сконцентрувала свої війська біля кордонів з Україною і готова до широкомасштабних військових дій.

Слідом була реакція партнерів України, які заявили, що не залишать Україну наодинці з Росією в разі повномасштабної війни.

Влада РФ 22 квітня завила, що війська завершують “перевірочні заходи” біля кордонів з Україною. Тоді з офіційною заявою виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Повернення російських військ в пункти постійної дислокації почалося в п’ятницю, 23 квітня.

Фото: Сергій Дейнеко