Популярного американського репера Каньє Веста помітили в компанії моделі Ірини Шейк. У ЗМІ пишуть, що у пари зав’язався роман.

Веста і Шейк помітили у Франції в той день, коли репер святкував свій день народження.

– Вони знайомі по роботі вже багато років. Каньє став добиватися уваги Ірини пару тижнів назад, він – хлопець переконливий. Вони разом провели три ночі в Villa La Coste. Вест тусувався з Шейк у Нью-Йорку, перед тим як відсвяткувати його день народження у Франції, – розповіло джерело з оточення пари.

Ситуацію підігрівають і давні чутки про розлучення Каньє з його дружиною Кім Кардашян.

Розлучення Кім Кардашьян і Каньє Веста

У лютому в мережу потрапила заява про розірвання шлюбу Кім Кардаш’ян і Каньє Уеста. У графі причина розлучення зірка реаліті-шоу вказала непримиренні розбіжності.

Кім і Каньє одружилися в 2014 році. Екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма.