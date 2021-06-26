Корпорація Microsoft повідомила про нові атаки хакерів угруповання Nobelium, яку уряд США вважає російською.
Раніше ці хакери атакували IT-компанію SolarWinds.
За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.
Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки.
У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників усіх тих, кого вони намагалися зламати.
Сама компанія також піддалася атаці – на одному з комп’ютерів співробітника Microsoft знайшли програму, призначену для крадіжки даних.
Хакери змогли використати отриману інформацію заради власної мети, проте, за заявою компанії, зараз зламані пристрої захищено.
Джерело: Аxios