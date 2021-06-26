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Факти / Без категорії
Абрамова Юлія |

Microsoft повідомила про нові атаки російських хакерів

хакери

Корпорація Microsoft повідомила про нові атаки хакерів угруповання Nobelium, яку уряд США вважає російською.

Раніше ці хакери атакували IT-компанію SolarWinds.

За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.

Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки.

У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників усіх тих, кого вони намагалися зламати.

Сама компанія також піддалася атаці – на одному з комп’ютерів співробітника Microsoft знайшли програму, призначену для крадіжки даних.

Хакери змогли використати отриману інформацію заради власної мети, проте, за заявою компанії, зараз зламані пристрої захищено.

Джерело: Аxios

Фото: Depositphotos

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