По состоянию на сегодняшний день продолжается досудебное расследование по делу о гибели народного депутата Антона Полякова. Следствие рассматривает две версии.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский.

Так, ранее рассматривались три версии гибели Полякова, среди которых и естественная смерть (эта версия не была приоритетной, ввиду обнаружения в организме нардепа следов наркотического вещества метадон).

Сейчас же версий осталось две: о принудительном попадании метадона в организм Полякова, или что он употребил это вещество самостоятельно.

– Версий у нас остается две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы. Мы установили весь круг лиц, с кем у него было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата. Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий, – отметил Выговский, добавив, что пока не может раскрыть дополнительных деталей.

Комментируя разблокирование правоохранителями телефона Полякова, глава столичной полиции заявил, что там была некоторая полезная информация.

– Там нет конкретики, но есть моменты, на которые следует обратить внимание, – сообщил Выговский.

Детали будут озвучены уже после завершения следствия, поскольку сейчас обнародование данных может навредить.

По словам Выговского, подозрения пока никому не объявлялись. Руслан Джамбулатов, находившийся вместе с Поляковым в день гибели нардепа, проходит по делу свидетелем.

– Он не задержан, с ним проводятся следственные действия. Он имеет статус свидетеля. Подозрения никому не объявлялись, пока что идет расследование. Мы планируем привлекать к расследованию международных экспертов для помощи, в том числе и в экспертизах телефонов, – добавил глава полиции Киева.

Он напомнил, что дело о гибели Антона Полякова расследуется по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Выговский уточнил, что правоохранители сотрудничают с Временной следственной комиссией, созданной в Верховной Раде для расследования смерти Полякова.

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Что известно о гибели Антона Полякова

Народный депутат от парламентской фракции За будущее Антон Поляков погиб в ночь на 8 октября в Киеве.

Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье такси патрульные полицейские, остановившие автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. На место инцидента прибыли медики, которые не смогли спасти жизнь нардепа.

В Киевской городской прокуратуре называли причиной смерти Антона Полякова острую сердечную недостаточность.

В то же время полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ – Умышленное убийство. Правоохранители также рассказали о последних часах жизни нардепа.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили, что токсикологическая экспертиза обнаружила в крови покойного нардепа следы наркотического вещества метадон.

Народный депутат Анна Скороход, проживавшая вместе с Поляковым, настаивает, что его убили. Она подчеркнула, что Поляков никогда не употреблял наркотических средств.

11 октября Антон Поляков был похоронен в Чернигове.