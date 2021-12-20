Станом на сьогодні триває досудове розслідування в справі про загибель народного депутата Антона Полякова. Слідство розглядає дві версії.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління Національної поліції в Києві Іван Вигівський.

Так, раніше розглядалося три версії загибелі Полякова, серед яких і природня смерть (ця версія не була пріоритетною, зважаючи на виявлення в організмі нардепа слідів наркотичної речовини метадон).

Наразі ж версій залишилося дві: про примусове потрапляння метадону в організм Полякова, або ж що він вжив цю речовину самостійно.

– Версій у нас залишається дві – самостійне або ж примусове потрапляння наркотичної речовини в організм. Зараз проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові. Ми встановили все коло осіб, з ким у нього було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата. Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів, – зазначив Вигівський, додавши, що поки не може розкрити додаткових деталей.

Коментуючи розблокування правоохоронцями телефону Полякова, очільник столичної поліції заявив, що там була деяка корисна інформація.

– Там немає конкретики, але є моменти, на які варто звернути увагу, – повідомив Вигівський.

Деталі озвучать вже після завершення слідства, оскільки зараз оприлюднення даних може нашкодити.

За словами Вигівського, підозри поки нікому не оголошувалися. Руслан Джамбулатов, який перебував разом із Поляковим у день загибелі нардепа, проходить у справі як свідок.

– Він не затриманий, з ним проводяться слідчі дії. Він має статус свідка. Підозри будь-кому не оголошувалось, поки що йде розслідування. Ми плануємо залучати до розслідування міжнародних експертів для допомоги, зокрема і в експертизах телефонів, – додав голова поліції Києва.

Він нагадав, що справа про загибель Антона Полякова розслідується за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Вигівський уточнив, що правоохоронці співпрацюють з Тимчасовою слідчою комісією, яка була створена у Верховній Раді для розслідування смерті Полякова.

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Що відомо про загибель Антона Полякова

Народний депутат від парламентської фракції За майбутнє Антон Поляков загинув у ніч проти 8 жовтня у Києві.

Його в непритомному стані виявили на задньому сидінні таксі патрульні поліцейські, котрі зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. На місце інциденту прибули медики, котрі не змогли врятувати життя нардепа.

У Київській міській прокуратурі називали причиною смерті Антона Полякова гостру серцеву недостатність.

Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Правоохоронці також розповіли про останні години життя нардепа.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що токсикологічна експертиза виявила в крові покійного нардепа сліди наркотичної речовини метадон.

Народний депутат Анна Скороход, котра проживала разом із Поляковим, наполягає, що його вбили. Вона наголосила, що Поляков ніколи не вживав наркотичних засобів.

11 жовтня Антона Полякова поховали в Чернігові.