По состоянию на утро 30 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 8 131 человека. За сутки заболели еще 199 киевлян.
Заболели:
- 59 женщин — от 18 до 88 лет;
- 135 мужчин — от 18 до 74 лет;
- две девочки — 7 и 16 лет
- три мальчика — от 3 до 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 642;
- Дарницкий — 1 305;
- Деснянский — 1 004;
- Днепровский — 938;
- Оболонский — 691;
- Печерский — 789;
- Подольский — 515;
- Святошинский — 671;
- Соломенский — 879;
- Шевченковский — 697.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 30 июля
По статистике коронавируса в Украине 30 июля, в стране зафиксировали 1 197 новых случаев коронавируса.
За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 68 794 человек.
От вируса умерли 1 673 человека, выздоровели 38 154 украинца.