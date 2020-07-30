По состоянию на утро 30 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 8 131 человека. За сутки заболели еще 199 киевлян.

Заболели:

59 женщин — от 18 до 88 лет;

135 мужчин — от 18 до 74 лет;

две девочки — 7 и 16 лет

три мальчика — от 3 до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 642;

Дарницкий — 1 305;

Деснянский — 1 004;

Днепровский — 938;

Оболонский — 691;

Печерский — 789;

Подольский — 515;

Святошинский — 671;

Соломенский — 879;

Шевченковский — 697.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 30 июля

По статистике коронавируса в Украине 30 июля, в стране зафиксировали 1 197 новых случаев коронавируса.

За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 68 794 человек.

От вируса умерли 1 673 человека, выздоровели 38 154 украинца.