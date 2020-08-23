Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 23 августа в столице уже 11 814 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 307 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

6 девочек — от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Увеличилось количество больных, которые нуждаются в госпитализации. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3 766 жителей Киева.

Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском — по 34 случая. И в Печерском районе — 32 выявленных больных.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 23 августа:

Голосеевский — 940;

Дарницкий — 1 934;

Деснянский — 1 449;

Днепровский — 1 392;

Оболонский — 1 058;

Печерский — 1 044;

Подольский — 744;

Святошинский — 1 024;

Соломенский — 1 287;

Шевченковский — 942.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса 22 августа, за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом. Всего в Украине уже 102 971 больной.

В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.