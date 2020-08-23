Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 23 августа в столице уже 11 814 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 307 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 6 девочек — от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.
Увеличилось количество больных, которые нуждаются в госпитализации. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3 766 жителей Киева.
Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском — по 34 случая. И в Печерском районе — 32 выявленных больных.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 23 августа:
- Голосеевский — 940;
- Дарницкий — 1 934;
- Деснянский — 1 449;
- Днепровский — 1 392;
- Оболонский — 1 058;
- Печерский — 1 044;
- Подольский — 744;
- Святошинский — 1 024;
- Соломенский — 1 287;
- Шевченковский — 942.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса 22 августа, за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом. Всего в Украине уже 102 971 больной.
В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.