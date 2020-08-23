PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 23 августа в столице уже 11 814  подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 307 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 6 девочек — от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Увеличилось количество больных, которые нуждаются в госпитализации. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3 766 жителей Киева.

Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском — по 34 случая. И в Печерском районе — 32 выявленных больных.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 23 августа:

  • Голосеевский — 940;
  • Дарницкий — 1 934;
  • Деснянский — 1 449;
  • Днепровский — 1 392;
  • Оболонский — 1 058;
  • Печерский — 1 044;
  • Подольский — 744;
  • Святошинский — 1 024;
  • Соломенский — 1 287;
  • Шевченковский — 942.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса 22 августа, за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом. Всего в Украине уже 102 971 больной.

В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.

Теги: , , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх