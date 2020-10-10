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Факты / Украина / Общество

532 за сутки: в Киеве держится высокий показатель больных Covid-19 (Обновляется)

10 октября в Киеве зафиксировали 532 новых случая заражения Covid-19, что стало новым антирекордом.

Всего в столице 26 995 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус забрал жизни 469 киевлян, за сутки — 6 больных.

Выздороветь удалось 9 627 жителям Киева, за день — 216 лицам.

Заболели:

  • 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
  • 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет
  • 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 117, в Дарницком — 89. Но в Днепровском районе — 67 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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