10 октября в Киеве зафиксировали 532 новых случая заражения Covid-19, что стало новым антирекордом.
Всего в столице 26 995 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус забрал жизни 469 киевлян, за сутки — 6 больных.
Выздороветь удалось 9 627 жителям Киева, за день — 216 лицам.
Заболели:
- 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
- 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет
- 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболел, в частности, 21 медик.
Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 117, в Дарницком — 89. Но в Днепровском районе — 67 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.