PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На 217 больше, чем за прошедшие сутки: в Киеве обнаружили 525 новых случаев Covid-19 (Обновляется)

По состоянию на 27 октября в Киеве зафиксировали 525 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 34 887 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 706 человек, за сутки — семи украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева, за сутки — 176 человек.

Заболели:

  • 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет;
  • 20 мальчиков от 2 до 17 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В больницы столицы госпитализировали 88 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 104, в Днепровском — 92 и Оболонском — 91.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка