Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 27 октября в Киеве зафиксировали 525 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 34 887 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 706 человек, за сутки — семи украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева, за сутки — 176 человек.

Заболели:

301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет;

190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

14 девочек от 7 месяцев до 17 лет;

20 мальчиков от 2 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 88 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 104, в Днепровском — 92 и Оболонском — 91.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: