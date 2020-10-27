Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 27 октября в Киеве зафиксировали 525 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 34 887 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 706 человек, за сутки — семи украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева, за сутки — 176 человек.
Заболели:
- 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет;
- 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
- 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет;
- 20 мальчиков от 2 до 17 лет.
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В больницы столицы госпитализировали 88 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 104, в Днепровском — 92 и Оболонском — 91.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.