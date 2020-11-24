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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

1 422 новых случая: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 24 ноября зафиксировали 1 422 новых случая коронавируса, всего заболело 61 640 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 173 киевлянина, за сутки — 30 человек.

В то же время излечиться удалось 21 091 пациенту, за последние сутки побороли болезнь 347 жителей Киева.

Заболели:

  • 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет;
  • 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет;
  • 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 427, в Подольском — 170, Дарницком — 159.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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