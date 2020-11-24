В Киеве по состоянию на 24 ноября зафиксировали 1 422 новых случая коронавируса, всего заболело 61 640 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 173 киевлянина, за сутки — 30 человек.

В то же время излечиться удалось 21 091 пациенту, за последние сутки побороли болезнь 347 жителей Киева.

Заболели:

865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет;

51 девочка от 9 месяцев до 17 лет;

35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 427, в Подольском — 170, Дарницком — 159.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: