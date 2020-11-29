Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 29 ноября зафиксировали 1 740 новых случаев коронавируса, в общем заболело 69 018 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 279 жителя Киева, за сутки — 11 человек.

В то же время излечиться удалось 22 755 пациентам, за последние сутки побороли болезнь 92 человека.

Заболели:

987 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;

650 человек в возрасте от 18 до 97 лет;

56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 303, в Соломенском — 229. В Подольском и Святошинском районах — по 210 случаев.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: