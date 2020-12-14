В Киеве по состоянию на 14 декабря зафиксировали 605 новых случаев коронавируса.

Всего в столице заболели 91 743 человека.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: