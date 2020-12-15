По состоянию на 15 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 559 человек. Сравнительно со вчерашним днем, количество новых случаев увеличилось более чем в два раза.
Всего в столице зафиксировано 93 302 случая Covid-19.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.